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Giriş Tarihi: 25.11.2024 17:17

Ronaldo'yu sinir krizine sokacak liste! Manchester United'ın en iyi transferlerinde ilk 5'e almadılar

Dünyanın en ünlü takımlarından biri olan Manchester United tarihi boyunca birçok dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna kattı. Kırmızı Şeytanlar lakaplı İngiliz devinin en iyi transferleri belirlendi. Lionel Messi ile birlikte futbol tarihinin en iyi iki isminden biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo ilk 5'te yer almadı. İşte 146 yıllık Manchester United tarihinin en iyi transferleri...

Ronaldo’yu sinir krizine sokacak liste! Manchester United’ın en iyi transferlerinde ilk 5’e almadılar

Dünyanın en ünlü takımlarından biri olan Manchester United tarihi boyunca birçok dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna kattı. Portekiz'in yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar lakaplı İngiliz devinin en iyi transferleri arasında ilk 5'te kendisine yer bulamadı. İşte o liste...

Ronaldo’yu sinir krizine sokacak liste! Manchester United’ın en iyi transferlerinde ilk 5’e almadılar

30- STEVE COPPELL

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Ronaldo’yu sinir krizine sokacak liste! Manchester United’ın en iyi transferlerinde ilk 5’e almadılar

29- PADDY CRERAND

Ronaldo’yu sinir krizine sokacak liste! Manchester United’ın en iyi transferlerinde ilk 5’e almadılar

28- GARY PALLISTER

Ronaldo’yu sinir krizine sokacak liste! Manchester United’ın en iyi transferlerinde ilk 5’e almadılar

27- PAUL MCGRATH

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