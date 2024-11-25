Ronaldo’yu sinir krizine sokacak liste! Manchester United’ın en iyi transferlerinde ilk 5’e almadılar

Dünyanın en ünlü takımlarından biri olan Manchester United tarihi boyunca birçok dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna kattı. Portekiz'in yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar lakaplı İngiliz devinin en iyi transferleri arasında ilk 5'te kendisine yer bulamadı. İşte o liste...