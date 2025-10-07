Sabah Spor yazarları Galatasaray için o maça dikkat çekti! Icardi’nin tavrına çarpıcı yorum...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 07.10.2025 07:16

Trendyol Süper Lig'de 22 puanla lider durumda bulunan Galatasaray, en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde yer alıyor. Sarı-kırmızılıların, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 maçta 1 galibiyeti buluyor. SABAH Spor'un usta yazarları, Bülent Timurlenk, Ali Gültiken ve Ömer Üründül, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı. İşte Galatasaray cephesi için çarpıcı ifadeler...

Son 3 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam ediyor.

SABAH Spor'un usta kalemleri, Bülent Timurlenk, Ali Gültiken ve Ömer Üründül, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı. İşte Galatasaray cephesi için dikkat çeken ifadeler...

MURAT ÖZBOSTAN: GalatasarayBeşiktaş maçının ardından İcardi takımı beklemeden bavullarıyla stattan ayrıldı ve Madrid'e gitti. Bu durum taraftarın tepkisini çekti. Siz ne diyorsunuz?

"ICARDI 'ÜVEY EVLAT' OLDU"

GÜRCAN BİLGİÇ: Osimhen ile birlikte Icardi 'üvey evlat' oldu. Futbolun geçmişi silen gerçeği ile el sıkıştı. Kulübede bekleyip, yardımcı erkek oyuncu görevi; İcardi gibi bir fenomeni mutsuz etti. Kilosuna veya formsuzluğuna rağmen tatil modunu açması da yeni değil. Önceki sezon "Tedavideyim" demiş, Dubai'de tatile gittiği ortaya çıkmıştı. Bir hafta geç geldi Florya'ya. Şimdi aynı ayrıcalığı istiyor elbette. Okan Buruk bu fırtına öncesi belirtiler için hazırlanmalı. Çünkü bunu gören Osimhen de kendi hamlelerini yapar.

BÜLENT TİMURLENK: Ortada bir kriz yok. Okan Buruk takıma 4 gün izin vermiş, Icardi, Madrid'den fotoğraf paylaşmasa kimin haberi olacak. 'Icardi maçtan önce ısınmıyor' deniyor ama Buruk bu konuya açıklama getiriyor, kimse ikna olmuyor.

Konu İcardi'nin fazla kiloları değil, konu böylesine ağır bir sakatlıktan sonra o dize fazla yüklendiğinizde ya bağların kopması ya da çok ciddi bir adale yırtığının oluşması. Buyurun M.City'deki Rodri'nin haline bakın. (Geçen sezon ön çapraz bağı yırtılan Rodri, takıma geri döndü ancak diz ağrısı nedeniyle bir süre daha sahalardan uzak kalacak.)

"TABİİ Kİ OSIMHEN ONUN ÖNÜNE GEÇMİŞ DURUMDA..."

ALİ GÜLTİKEN: G.Saray'da Icardi krizi var mı, bu tartışmalı bir konu. Icardi geldiği andan itibaren G.Saray-İIardi ilişkisi hep bu şekilde devam etti. Her sakatlığında yurt dışına gitti, süresini kendi belirledi, antrenman temposu veya fiziki durumları her zaman bu görüntülere yakın pozisyonlarda oldu. Tabii ki Osimhen onun önüne geçmiş durumda ve görünen o ki Icardi'nin oynamadığı için birtakım reaksiyonları var. Maç öncesi ısınmaya çıkmaması, oyuna girerken yüz ifadesi gibi… Sanki şu anda bu durum biraz içeriyi rahatsız etmeye başladı ve bu tür konular daha çok dışarıya aktarılır hale geldi.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Icardi kaliteli bir santrfor olduğundan fizik gücü hiçbir zaman istenen düzeye ulaşmasa da Türkiye liginde bol bol goller atıyordu. Bu sene fizikten daha da düştü ama teknik direktörüne sürekli problem yaratıyor, sanki çok iyi oynuyormuş gibi! Okan Buruk da ne yazık ki ona aşırı derecede iyimser davranıyor. Onunla sürtüşmekten kaçınıyor. Benim görüşüm, İcardi, Okan Buruk için de ciddi problemdir. Çünkü birçok maçı İcardi yüzünden riske atıyor. İşte son örnek. 10 kişi kalmışsın derbide, beraberliği bulmuşsun, beraberlik altın puan, Liverpool yorgunluğu ile son 15 dakikayı zor çıkaracaksın, oyuna İcardi'yi alıyor ama Beşiktaş cezayı kesemedi.

MURAT ÖZBOSTAN: G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş bakıldığında üçü de vasat oynuyor ligde. Trabzonspor'u farklı bir konuma koyabilir miyiz? Sizin görüşünüz nedir?

GÜRCAN BİLGİÇ: 4 takım da aslında 8 haftalık süreçte hazırlık dönemi geçirdiler. Yeni transferlerin alacakları roller, ideal on bir için denemeler, sistem değişikliği ve oyuncuların verdiği cevaplar var. Galatasaray bu noktada şanslı, kadro istikrarı devam ediyor. Beşiktaş, Sergen hoca ile yeni yeni kimlik kazanıyor.

Zor deplasmanda da ışık verdiler. Fatih Tekke, Trabzonspor'a hız getirmeye çalışıyor, Onuachu dışında hücum seçeneği yaratmanın peşinde. Aralarında sadece Fenerbahçe'de kararsızlık süreci yaşanıyor. 4 takımın da zirve sıcaklığını koruduğu, araya girmek isteyen başka takımlar da olduğu bir sezon başı yaşıyoruz.

"G.SARAY'I ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ ZORLAYACAK"

BÜLENT TİMURLENK: Trabzonspor aynı G.Saray'ın Beşiktaş derbisinde olduğu gibi erken 10 kişi kalıp F.Bahçe'ye kaybetti. F.Bahçe'nin vasatı aşamadığı doğrudur. Beşiktaş onca adamı gönderip bir o kadar adam getirdikten sonra derbiye bile 8 yeni isimle çıkmışken Sergen Yalçın faktörüyle yine de bir raya girmek üzere. G.Saray'ı zorlayacak olan Şampiyonlar Ligi fikstürü.

Bu kadronun neler yapabileceğini, geçen seneki kadronun neler yaptığını bilenler kolay tahmin edebilirler. Okan Buruk'un önünde Başakşehir, Bodo, Göztepe ve Trabzon gibi zorlu bir fikstür var. Buradan bir dörtleme ile çıkarsa otobanda dikiz aynasına bakmaz.

"TRABZONSPOR 'YARIŞIN İÇİNDE OLACAĞIM' MESAJINI VERİYOR"

ALİ GÜLTİKEN: G.Saray, henüz ligde Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir performans koymamışken açık ara lider, çok rahat kazanabiliyor. Trabzonspor, Fatih hoca ile bir oyun ve takım kurgusu oluşturdu. Bununla da gözle görülür bir değişiklik yarattı. Trabzonspor, 'Ligin zirvesindeki yarışın içinde olacağım' mesajını daha güçlü bir şekilde veriyor.

F.Bahçe ve Beşiktaş'ta ise durum hâlâ genel belirsizlik üzerinden yürüyor. Bu iki takım açısından esas tehlike, puan farkının artması durumunda oyuncuların şampiyonluk motivasyonunu kaybedebilme riskidir.

ÖMER ÜRÜNDÜL: G.Saray daha 8. haftada bence lig şampiyonluğunun bu sene de en önemli favorisi. Son 16 maçında bir tek beraberliği olan bir takımın böyle bir serisi varken güçlü kadrosuyla bu ligin de yetersizliğini göz önüne alırsak daha kaç puan kaybedebilir. Rakipler mevcut durumlarıyla nasıl bir seri yapabilirler? Bu pek mümkün görünmüyor.