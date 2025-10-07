Sabah Spor yazarları Galatasaray için o maça dikkat çekti! Icardi’nin tavrına çarpıcı yorum...

"TABİİ Kİ OSIMHEN ONUN ÖNÜNE GEÇMİŞ DURUMDA..."

ALİ GÜLTİKEN: G.Saray'da Icardi krizi var mı, bu tartışmalı bir konu. Icardi geldiği andan itibaren G.Saray-İIardi ilişkisi hep bu şekilde devam etti. Her sakatlığında yurt dışına gitti, süresini kendi belirledi, antrenman temposu veya fiziki durumları her zaman bu görüntülere yakın pozisyonlarda oldu. Tabii ki Osimhen onun önüne geçmiş durumda ve görünen o ki Icardi'nin oynamadığı için birtakım reaksiyonları var. Maç öncesi ısınmaya çıkmaması, oyuna girerken yüz ifadesi gibi… Sanki şu anda bu durum biraz içeriyi rahatsız etmeye başladı ve bu tür konular daha çok dışarıya aktarılır hale geldi.