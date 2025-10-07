Giriş Tarihi: 07.10.2025 07:16
Sabah Spor yazarları Galatasaray için o maça dikkat çekti! Icardi'nin tavrına çarpıcı yorum...
Trendyol Süper Lig'de 22 puanla lider durumda bulunan Galatasaray, en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde yer alıyor. Sarı-kırmızılıların, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 maçta 1 galibiyeti buluyor. SABAH Spor'un usta yazarları, Bülent Timurlenk, Ali Gültiken ve Ömer Üründül, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı. İşte Galatasaray cephesi için çarpıcı ifadeler...