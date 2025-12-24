Haberler
Sadettin Saran başkanlığa devam edebilecek mi? Spor Hukukçusu Anıl Dinçer açıkladı...
Giriş Tarihi: 24.12.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:22
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda verdiği testin sonucunun pozitif çıkması sonrası gözler başkanlık durumuna çevrildi. Spor Hukukçusu Anıl Dinçer, konuya dair sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...