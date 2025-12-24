Sadettin Saran başkanlığa devam edebilecek mi? Spor Hukukçusu Anıl Dinçer açıkladı...

"HİÇBİR ÇEKİNCEM YOK"

Bir kez daha ve özellikle vurgulamak isterim ki; gerçeğin bilimsel yöntemlerle, evrensel standartlara uygun biçimde ortaya konulmasından hiçbir çekincem bulunmamaktadır.

Öte yandan, hakkımda gizlilik kararı bulunan bir dosyaya ait olduğu belirtilen bilgilerin, test sonucunun çıktığı iddia edilen sabahın ilk saatlerinden itibaren eş zamanlı ve koordineli bir şekilde bazı mecralarda yayımlanmış olması ayrıca dikkatle değerlendirilmesi gereken ciddi bir durumdur. Gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağına; sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, adil ve şeffaf biçimde sonuçlanacağına olan inancım tamdır."