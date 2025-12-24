Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 24.12.2025 11:28 Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:22

Sadettin Saran başkanlığa devam edebilecek mi? Spor Hukukçusu Anıl Dinçer açıkladı...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda verdiği testin sonucunun pozitif çıkması sonrası gözler başkanlık durumuna çevrildi. Spor Hukukçusu Anıl Dinçer, konuya dair sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Aytunç Akın
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrılmıştı.

Yurt dışında bulunduğu öğrenilen Saran, Türkiye'ye döndükten sonra Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri verdi.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testlerin sonuçları ortaya çıktı. Sadettin Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede 'kokain pozitif' olduğu belirlendi. Rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

BAŞKANLIĞA DEVAM EDEBİLECEK Mİ?

Bu sonucun ardından Sadettin Saran "Fenerbahçe'deki başkanlık görevine devam edebilir mi?" sorusunun cevabı merak edildi.

ANIL DİNÇER, SABAH.COM.TR'YE AÇIKLADI

Spor Hukukçusu Anıl Dinçer, yaşanan bu gelişmenin ardından sabah.com.tr'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ BİR KARAR YOK"

Anıl Dinçer, "Yargı makamları tarafından hakkında kesinlenmiş bir karar olmadığı için başkanlığının devam edeceğini düşünüyorum. Tutuklanması durumunda başkanvekili bu göreve devam eder. Tutuklanmaması durumunda kendisi devam eder. Fenerbahçe tüzüğünün 35/2 maddesinde bu durum açıkça yazar.

"KİMSE SUÇLU OLARAK ADLEDİLEMEZ"

Yönetim kurulunda kısa süre içerisinde bir değişiklik olacağını da sanmıyorum. Burada suçsuzluk karinesi de var. Kimse suçlu olarak adledilemez. Burada şöyle bir durum var; bir kongre üyesi, Disiplin Kurulu'na gidip başkanın ayrılması yönünde başvuru yapabiliyor. Ancak burada da 47/7 maddesi devreye giriyor.

"DİSİPLİN KURULU DA YARGIYI BEKLER"

Disiplin Kurulu'na sevk edilse dahi kurul, yargıdan çıkacak kararı bekleme hakkına sahiptir deniyor. Bu durum başkan tarafından da talep edilebilir. Bir kişinin talebiyle de olmaz." dedi.

"TFF DE SÜRECİ TAKİP EDER"

Dinçer, sözlerini, "Sadettin Saran'ın başkanlığı düşerse ne olur? Tüzükte madde 36 var. Bir ay içerisinde olağanüstü seçimli genel kuruluna gitmek gerekebilir. En son olarak TFF de hukuki süreci takip eder. Yargı kararını bekler. Burada Eyüpspor örneği de var. Orada da verilmiş bir ceza yok henüz.

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları 7405 sayılı Kanunu'nun 5.maddesinde da kesinleşmiş yargı kararının beklendiği de açıkça ifade edilmiştir." ifadeleriyle sonlandırdı.

SARAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, testlerinin pozitif çıkması ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Saran; "Söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir. Bununla birlikte, uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız test kuruluşlarında ilgili tüm testler en kısa sürede yaptırılacak ve sonuçları kamuoyunun bilgisine sunulacaktır." dedi.

Saran'ın açıklaması şu şekilde:

"Bu sabah kamuoyunda yer alan haberlere ilişkin olarak, kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki; Adli Tıp Kurumu testi sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır. Bu yöndeki iddialar, şahsımı hedef alan ve kişilik haklarım ile itibarımı zedelemeye yönelik açık bir karalama kampanyası niteliği taşımakta olup, aynı zamanda temsil ettiğim kurumları yıpratma amacı da gütmektedir.

Bu süreçte, yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermeksizin vermeye hazır olduğumu da açıkça ifade etmek isterim. Bu kapsamda; söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir. Bununla birlikte, uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız test kuruluşlarında ilgili tüm testler en kısa sürede yaptırılacak ve sonuçları kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

"HİÇBİR ÇEKİNCEM YOK"

Bir kez daha ve özellikle vurgulamak isterim ki; gerçeğin bilimsel yöntemlerle, evrensel standartlara uygun biçimde ortaya konulmasından hiçbir çekincem bulunmamaktadır.

Öte yandan, hakkımda gizlilik kararı bulunan bir dosyaya ait olduğu belirtilen bilgilerin, test sonucunun çıktığı iddia edilen sabahın ilk saatlerinden itibaren eş zamanlı ve koordineli bir şekilde bazı mecralarda yayımlanmış olması ayrıca dikkatle değerlendirilmesi gereken ciddi bir durumdur. Gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağına; sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, adil ve şeffaf biçimde sonuçlanacağına olan inancım tamdır."