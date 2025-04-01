Giriş Tarihi: 01.04.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025
19:58
Salzburg - Trabzonspor U19 maçı ne zaman ve nerede oynanacak? UEFA Gençlik Ligi'nde Trabzonspor U19 yarı finalde!
UEFA Gençlik Ligi çeyrek final turunda Inter U19 takımını eleyerek yarı finale çıkan Trabzonspor U19 Salzburg U19 ile karşılaşacak. Olympiacos'u eleyen rakip takımı geçmek isteyen bordo mavililer final biletini almak istiyor. Ekrem Terzi'nin golüyle 1-0 Inter'i eleyen temsilcimiz için şampiyonluk yolu devam ediyor. Peki; Salzburg - Trabzonspor U19 maçı ne zaman ve nerede oynanacak?