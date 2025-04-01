Salzburg - Trabzonspor U19 maçı ne zaman ve nerede oynanacak? UEFA Gençlik Ligi’nde Trabzonspor U19 yarı finalde!

Penaltı kazanan Inter'e karşı kaleci Erol Can'ın müdahalesi ve Terzi'nin golüyle yarı final biletini alan Trabzonspor U19 yarı final rakibi ile eşleşti. Buna göre Salzburg U19 takımı ile eşleşen temsilcimiz bu ayın sonunda final için mücadele edecek. Peki; UEFA Gençlik Ligi Salzburg - Trabzonspor U19 maçı ne zaman?