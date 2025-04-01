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Haberler Galeri Salzburg - Trabzonspor U19 maçı ne zaman ve nerede oynanacak? UEFA Gençlik Ligi'nde Trabzonspor U19 yarı finalde!
Giriş Tarihi: 01.04.2025 19:55 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 19:58

Salzburg - Trabzonspor U19 maçı ne zaman ve nerede oynanacak? UEFA Gençlik Ligi'nde Trabzonspor U19 yarı finalde!

UEFA Gençlik Ligi çeyrek final turunda Inter U19 takımını eleyerek yarı finale çıkan Trabzonspor U19 Salzburg U19 ile karşılaşacak. Olympiacos'u eleyen rakip takımı geçmek isteyen bordo mavililer final biletini almak istiyor. Ekrem Terzi'nin golüyle 1-0 Inter'i eleyen temsilcimiz için şampiyonluk yolu devam ediyor. Peki; Salzburg - Trabzonspor U19 maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

Salzburg - Trabzonspor U19 maçı ne zaman ve nerede oynanacak? UEFA Gençlik Ligi’nde Trabzonspor U19 yarı finalde!

Penaltı kazanan Inter'e karşı kaleci Erol Can'ın müdahalesi ve Terzi'nin golüyle yarı final biletini alan Trabzonspor U19 yarı final rakibi ile eşleşti. Buna göre Salzburg U19 takımı ile eşleşen temsilcimiz bu ayın sonunda final için mücadele edecek. Peki; UEFA Gençlik Ligi Salzburg - Trabzonspor U19 maçı ne zaman?

Salzburg - Trabzonspor U19 maçı ne zaman ve nerede oynanacak? UEFA Gençlik Ligi’nde Trabzonspor U19 yarı finalde!

TRABZONSPOR U19 YARI FİNALDE!

77. dakikada Ekrem Terzi'nin golü ile Inter'in önüne geçen Trabzonspor U19 takımı UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükseldi. Yarı finalde rakip Salzburg U19 takımı!

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Salzburg - Trabzonspor U19 maçı ne zaman ve nerede oynanacak? UEFA Gençlik Ligi’nde Trabzonspor U19 yarı finalde!

SALZBURG - TRABZONSPOR U19 MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Gençlik Ligi yarı final maçları 25 Nisan 2025 tarihinde İsviçre'nin Nyon kentinde tarafsız bir sahada oynanacak.

Salzburg - Trabzonspor U19 maçı ne zaman ve nerede oynanacak? UEFA Gençlik Ligi’nde Trabzonspor U19 yarı finalde!

Yarı finalin diğer eşleşmesi ise 2 Nisan tarihinde oynanacak Stuttgart-Barcelona U19 maçı ve AZ - Man. City U19 maçı ile belirlenecek.

Salzburg - Trabzonspor U19 maçı ne zaman ve nerede oynanacak? UEFA Gençlik Ligi’nde Trabzonspor U19 yarı finalde!