Haberler Galeri Şampiyonlar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu belli oldu! Türk yıldız listede...
Giriş Tarihi: 22.12.2025 16:07 Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 16:12

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının sonlarına doğru gelinirken, piyasa güncellemelerinin ardından en değerli futbolcular da belli oldu. Kylian Mbappe, Lamine Yamal ve Erling Haaland gibi yıldızların yer aldığı listede A Milli Takım'ın yıldızı da yer aldı. İşte haberin detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusunu sizler için derledik. İşte birbirinden yıldız isimlerin yer aldığı dev liste ve değerler...

30. Pau Cubarsí — €80m

29. Lautaro Martínez — €85m

28. Hugo Ekitiké — €85m

27. Alexis Mac Allister — €85m

26. Dominik Szoboszlai — €85m

25. Enzo Fernández — €85m

24. Ryan Gravenberch — €90m

23. Khvicha Kvaratskhelia — €90m

22. Désiré Doué — €90m

21. Arda Güler — €90m

20. William Saliba — €90m

19. Ousmane Dembélé — €100m

18. Julián Álvarez — €100m

17. Florian Wirtz — €110m

16. Vitinha — €110m

15. João Neves — €110m

14. Moisés Caicedo — €110m

13. Alexander Isak — €120m

12. Cole Palmer — €120m

11. Federico Valverde — €120m

10. Declan Rice — €120m

9. Jamal Musiala — €130m

8. Michael Olise — €130m

7. Bukayo Saka — €130m