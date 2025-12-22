Haberler
Şampiyonlar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu belli oldu! Türk yıldız listede...
Giriş Tarihi: 22.12.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 16:12
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının sonlarına doğru gelinirken, piyasa güncellemelerinin ardından en değerli futbolcular da belli oldu. Kylian Mbappe, Lamine Yamal ve Erling Haaland gibi yıldızların yer aldığı listede A Milli Takım'ın yıldızı da yer aldı. İşte haberin detayları...