Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sergen Yalçın transfere engel olmuş! İşte reddettiği yıldız futbolcular...
Giriş Tarihi: 27.09.2025 16:45

Sergen Yalçın transfere engel olmuş! İşte reddettiği yıldız futbolcular...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Kayserispor ile karşılaştı ve sahadan 4-0'lık bir skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla kötü gidişe son veren siyah-beyazlı takım, pazartesi günü oynayacağı Kocaelispor maçıyla çıkışını sürdürmek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ile seri yakalamak isteyen Beşiktaş'ta dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Deneyimli çalıştırıcının reddettiği isimler belli oldu. İşte detaylar...

SPOR SERVİSİ
Sergen Yalçın transfere engel olmuş! İşte reddettiği yıldız futbolcular...

Trendyol Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Beşiktaş'ta dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

Sergen Yalçın transfere engel olmuş! İşte reddettiği yıldız futbolcular...

LİGDE İKİ MAĞLUBİYET YAŞADI

Son 3 sezonda ligde istediğini alamayan siyah-beyazlı takım, yeni sezonda da beklentilerin uzağında kaldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sergen Yalçın transfere engel olmuş! İşte reddettiği yıldız futbolcular...

Avrupa kupalarına erken veda eden Kartal, ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Sergen Yalçın transfere engel olmuş! İşte reddettiği yıldız futbolcular...

Lider Galatasaray'ın uzağında kalan Beşiktaş, ligin 7. haftasında Kocaelispor ile sahasında karşılaşacak.

Sergen Yalçın transfere engel olmuş! İşte reddettiği yıldız futbolcular...

Siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılı takım ile oynayacağı derbi öncesi Kocaelispor'u mağlup ederek çıkış arıyor.

Sergen Yalçın transfere engel olmuş! İşte reddettiği yıldız futbolcular...

Öte yandan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yaz transfer döneminde reddettiği yıldız futbolcular belli oldu.

Sergen Yalçın transfere engel olmuş! İşte reddettiği yıldız futbolcular...

Fotomaç'ın haberine göre; siyah-beyazlı takımın scout ekibi, yaz transfer döneminde teknik heyete Trossard, Chiesa, Lauriente, Godts, Ferreirinha ve Carrasco isimlerini önerdi.

Sergen Yalçın transfere engel olmuş! İşte reddettiği yıldız futbolcular...

Sergen Yalçın'ın önerilen Trossard, Chiesa, Lauriente ve Godts transferlerine onay verdiği ancak yönetimin transferleri olumlu sonuçlandıramadığı belirtildi.

Sergen Yalçın transfere engel olmuş! İşte reddettiği yıldız futbolcular...

SERGEN YALÇIN'DAN VETO!

Bu yıldızlardan olumlu sonuç alınamamasının ardından Beşiktaş'a bu kez Ferreirinha ve Carrasco önerildi.

Sergen Yalçın transfere engel olmuş! İşte reddettiği yıldız futbolcular...

Beşiktaş'ın deneyimli çalıştırıcısı Sergen Yalçın'ın bu iki oyuncunun transferine onay vermediği aktarıldı.

Sergen Yalçın transfere engel olmuş! İşte reddettiği yıldız futbolcular...

Kanat transferi yapmak isteyen siyah-beyazlılar ise yaz transfer döneminde Jota Silva, Vaclav Cerny ve Cengiz Ünder'de karar kıldı ve imzalar atıldı.