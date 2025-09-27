Giriş Tarihi: 27.09.2025 16:45
Sergen Yalçın transfere engel olmuş! İşte reddettiği yıldız futbolcular...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Kayserispor ile karşılaştı ve sahadan 4-0'lık bir skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla kötü gidişe son veren siyah-beyazlı takım, pazartesi günü oynayacağı Kocaelispor maçıyla çıkışını sürdürmek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ile seri yakalamak isteyen Beşiktaş'ta dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Deneyimli çalıştırıcının reddettiği isimler belli oldu. İşte detaylar...