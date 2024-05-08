Giriş Tarihi: 08.05.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
15:45
Zirvede Süper Lig’in yıldızı var! Sezonun en çok asist yapan futbolcuları belli oldu
Avrupa futbolunda sezon sonu yaklaşırken bu yıl en çok asist yapan futbolcular belli oldu. Transfermarkt sitesi, Avrupa'nın en iyi 10 ligini baz alarak hazırladığı listede 24 futbolcuya yer verdi. Listede Süper Lig'den tam 4 futbolcu yer alırken zirvede de yine Süper Lig'in yıldız oyuncusu var. İşte Avrupa'nın en iyi 10 liginde bu sezonun en çok asist yapan futbolcuları...