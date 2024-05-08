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Haberler Galeri Zirvede Süper Lig’in yıldızı var! Sezonun en çok asist yapan futbolcuları belli oldu
Giriş Tarihi: 08.05.2024 15:44 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 15:45

Zirvede Süper Lig’in yıldızı var! Sezonun en çok asist yapan futbolcuları belli oldu

Avrupa futbolunda sezon sonu yaklaşırken bu yıl en çok asist yapan futbolcular belli oldu. Transfermarkt sitesi, Avrupa'nın en iyi 10 ligini baz alarak hazırladığı listede 24 futbolcuya yer verdi. Listede Süper Lig'den tam 4 futbolcu yer alırken zirvede de yine Süper Lig'in yıldız oyuncusu var. İşte Avrupa'nın en iyi 10 liginde bu sezonun en çok asist yapan futbolcuları...

Zirvede Süper Lig’in yıldızı var! Sezonun en çok asist yapan futbolcuları belli oldu

İŞTE EN ÇOK ASİST YAPAN FUTBOLCULAR

Zirvede Süper Lig’in yıldızı var! Sezonun en çok asist yapan futbolcuları belli oldu

MALİK TİLLMAN - 11 ASİST

PSV Eindhoven

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Zirvede Süper Lig’in yıldızı var! Sezonun en çok asist yapan futbolcuları belli oldu

FRANCK HONORAT - 11 ASİST

Gladbach

Zirvede Süper Lig’in yıldızı var! Sezonun en çok asist yapan futbolcuları belli oldu

ÁNGEL Dİ MARÍA - 11 ASİST

Benfica

Zirvede Süper Lig’in yıldızı var! Sezonun en çok asist yapan futbolcuları belli oldu

RAFA - 11 ASİST

Benfica

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