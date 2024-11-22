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Haberler Galeri SON DAKİKA: A Milli Takım'ın play-off rakipleri belli oluyor! UEFA Uluslar Ligi’nde play-off kura çekimi bugün: İşte muhtemel rakipler...
Giriş Tarihi: 22.11.2024 12:23 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 12:23

SON DAKİKA: A Milli Takım'ın play-off rakipleri belli oluyor! UEFA Uluslar Ligi’nde play-off kura çekimi bugün: İşte muhtemel rakipler...

Son dakika haberi: UEFA Uluslar Ligi'nde play-off kura çekimi için nefesler tutuldu. Karadağ'a salı gecesi sürpriz şekilde mağlup olarak, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'u Galler'in ardından ikinci sırada bitiren A Milli Takımımızın rakibi bugünkü kura çekimi ile belli olacak. İşte milli takımın eşleşebileceği muhtemel rakipleri ve ve UEFA Uluslar Ligi'nde play-off turuna dair tüm detaylar.

SON DAKİKA: A Milli Takım’ın play-off rakipleri belli oluyor! UEFA Uluslar Ligi’nde play-off kura çekimi bugün: İşte muhtemel rakipler...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'u Galler'in ardından ikinci sırada bitiren A Milli Takımımız Mart 2025'te oynanacak play-off etabında A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek. Rakiplerimiz ise bugün gerçekleşecek UEFA Uluslar Ligi'nde play-off kura çekimi ile belli olacak…

SON DAKİKA: A Milli Takım’ın play-off rakipleri belli oluyor! UEFA Uluslar Ligi’nde play-off kura çekimi bugün: İşte muhtemel rakipler...

Karadağ'a salı gecesi sürpriz şekilde mağlup olarak, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'u Galler'in ardından ikinci sırada bitiren A Milli Takımımız play-off'a kalmıştı.

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SON DAKİKA: A Milli Takım’ın play-off rakipleri belli oluyor! UEFA Uluslar Ligi’nde play-off kura çekimi bugün: İşte muhtemel rakipler...

Milli Takımımızın tek golünü ise 37. dakikada Kenan Yıldız kaydetti. 5 maçta 1 gol atan Karadağ, Türkiye'ye bir maçta 3 gol atarak Uluslar Ligi'nde ilk kez bir maçta 3 kez golle buluştu.

SON DAKİKA: A Milli Takım’ın play-off rakipleri belli oluyor! UEFA Uluslar Ligi’nde play-off kura çekimi bugün: İşte muhtemel rakipler...

Ay-yıldızlılar çift maç eleme usulüne göre Mart 2025'te oynanacak play-off etabında A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek.

SON DAKİKA: A Milli Takım’ın play-off rakipleri belli oluyor! UEFA Uluslar Ligi’nde play-off kura çekimi bugün: İşte muhtemel rakipler...

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi saat 14.00'te başlayacak.

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