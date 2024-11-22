Giriş Tarihi: 22.11.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024
12:23
SON DAKİKA: A Milli Takım'ın play-off rakipleri belli oluyor! UEFA Uluslar Ligi’nde play-off kura çekimi bugün: İşte muhtemel rakipler...
Son dakika haberi: UEFA Uluslar Ligi'nde play-off kura çekimi için nefesler tutuldu. Karadağ'a salı gecesi sürpriz şekilde mağlup olarak, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'u Galler'in ardından ikinci sırada bitiren A Milli Takımımızın rakibi bugünkü kura çekimi ile belli olacak. İşte milli takımın eşleşebileceği muhtemel rakipleri ve ve UEFA Uluslar Ligi'nde play-off turuna dair tüm detaylar.