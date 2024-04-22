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Haberler Galeri Son dakika: Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu yorumladı! Kerem'in kaçırdığı penaltı tekrarı doğru karar mı?
Giriş Tarihi: 22.04.2024 07:24 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 07:24

Son dakika: Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu yorumladı! Kerem'in kaçırdığı penaltı tekrarı doğru karar mı?

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçında lider Galatasaray zirve yarışında hata yapmadı ve rakibi Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini Icardi, Mertens, Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu atarken, Pendikspor'un tek golü Alpaslan'dan geldi. SABAH Spor'un duayen kalemleri Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül, Galatasaray-Pendikspor maçı sonrası çarpıcı sözlerle karşılaşmayı yorumladı.

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Son dakika: Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu yorumladı! Kerem’in kaçırdığı penaltı tekrarı doğru karar mı?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Puanını 90 yapan Aslan en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da maç fazlasıyla 5 puana çıkardı.

Son dakika: Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu yorumladı! Kerem’in kaçırdığı penaltı tekrarı doğru karar mı?

SABAH Spor'un duayen kalemleri Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül Galatasaray-Pendikspor maçı sonrası çarpıcı sözlerle karşılaşmayı yorumladı.

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Son dakika: Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu yorumladı! Kerem’in kaçırdığı penaltı tekrarı doğru karar mı?

ÖMER ÜRÜNDÜL: BARIŞ ALPER FİZİĞİYLE OFANSİF YÜKÜ TAŞIYOR

Galatasaray evinde farklı kazanıp yoluna devam etti. İlk 35 dakikada Galatasaray çok dağınıktı. Oyunun kontrolünü hiç ellerine alamadılar. Pendikspor geriden iyi çıkıyor, Galatasaray kalesini tehdit ediyordu. Buna karşılık Galatasaray ise Barış Alper'in üstün fizik kalitesiyle yaptığı icraatlarla hücumda görünüyordu. Ama tabi ki futbolda kalite çok önemli.

Son dakika: Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu yorumladı! Kerem’in kaçırdığı penaltı tekrarı doğru karar mı?

Kritik bir Pendik atağında Thiam iki arkadaşının opsiyonu varken ve pozisyon oluşacakken topu kaptırdı. Dönen topta da Mertens'in akıllı pasıyla, İcardi klas bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi. 5 dakika sonra da duran toptan fark ikiye çıktı. İkinci yarıda Pendik, bütün riskleri alarak tamamen açıldı.

Son dakika: Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu yorumladı! Kerem’in kaçırdığı penaltı tekrarı doğru karar mı?

"G.SARAY'IN HER ATAĞI POZİSYONA DÖNÜŞÜYORDU"

Orta sahayı rahat geçip karşı kaleyi tehdit ediyorlardı. Ama kadro kapasitesinin yetersizliğinden sonuca gidemedikleri gibi Galatasaray'ın her atağı pozisyona dönüşüyordu. Fakat sarı-kırmızılı ekip, rehavete kapıldığı için inanılmaz goller kaçırdı. Sonra Mertens'in plase golü, işi sağlama aldı. Kerem'in son dakikalardaki penaltı golü maçın skorunu tayin etti.

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