Son dakika: Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu yorumladı! Kerem’in kaçırdığı penaltı tekrarı doğru karar mı?

ÖMER ÜRÜNDÜL: BARIŞ ALPER FİZİĞİYLE OFANSİF YÜKÜ TAŞIYOR

Galatasaray evinde farklı kazanıp yoluna devam etti. İlk 35 dakikada Galatasaray çok dağınıktı. Oyunun kontrolünü hiç ellerine alamadılar. Pendikspor geriden iyi çıkıyor, Galatasaray kalesini tehdit ediyordu. Buna karşılık Galatasaray ise Barış Alper'in üstün fizik kalitesiyle yaptığı icraatlarla hücumda görünüyordu. Ama tabi ki futbolda kalite çok önemli.