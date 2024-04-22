Giriş Tarihi: 22.04.2024 07:24
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
07:24
Son dakika: Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu yorumladı! Kerem'in kaçırdığı penaltı tekrarı doğru karar mı?
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçında lider Galatasaray zirve yarışında hata yapmadı ve rakibi Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini Icardi, Mertens, Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu atarken, Pendikspor'un tek golü Alpaslan'dan geldi. SABAH Spor'un duayen kalemleri Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül, Galatasaray-Pendikspor maçı sonrası çarpıcı sözlerle karşılaşmayı yorumladı.