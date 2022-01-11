Son dakika Ahmet Çalık'tan kahreden haber… Konyaspor'da stoper mevkiinde forma giyen Ahmet Çalık'tan gelen acı haber spor dünyasını yasa boğdu. Bu sabah 09:00 sularında aracı şarampole yuvarlanan Ahmet Çalık, hayata gözlerini yumdu. Ahmet Çalık'ın trafik kazası anı görüntüleri de ortaya çıkarken Milli futbolcu ile ilgili olarak bazı soru işaretleri akıllara takıldı. Ahmet Çalık kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı soruları gündemdeki önemli soru işaretleri arasında yer buldu. İşte, son dakika haberinin ayrıntıları