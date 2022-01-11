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Haberler Galeri SON DAKİKA: Ahmet Çalık'ın trafik kazası anı görüntüleri ortaya çıktı! Ahmet Çalık kimdir, neden öldü kaç yaşındaydı?
Giriş Tarihi: 11.01.2022 15:50 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 15:50

SON DAKİKA: Ahmet Çalık'ın trafik kazası anı görüntüleri ortaya çıktı! Ahmet Çalık kimdir, neden öldü kaç yaşındaydı?

Son dakika Ahmet Çalık'tan kahreden haber… Konyaspor'da stoper mevkiinde forma giyen Ahmet Çalık'tan gelen acı haber spor dünyasını yasa boğdu. Bu sabah 09:00 sularında aracı şarampole yuvarlanan Ahmet Çalık, hayata gözlerini yumdu. Ahmet Çalık'ın trafik kazası anı görüntüleri de ortaya çıkarken Milli futbolcu ile ilgili olarak bazı soru işaretleri akıllara takıldı. Ahmet Çalık kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı soruları gündemdeki önemli soru işaretleri arasında yer buldu. İşte, son dakika haberinin ayrıntıları

SON DAKİKA: Ahmet Çalık’ın trafik kazası anı görüntüleri ortaya çıktı! Ahmet Çalık kimdir, neden öldü kaç yaşındaydı?

Milli Futbolcu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık, Gölbaşı Hacılar mevkisinde şarampollere yuvarlandı. 28 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Çalık, yalnız olduğu araçtan canlı çıkamadı. Ahmet Çalık'ın trafik kazası anı görüntüleri ise yediden yetmişe herkesi şok etti. Peki, Ahmet Çakır kimdir, neden öldü kaç yaşındaydı? İşte Ahmet Çalık'ın trafik kazası anı görüntüleri;

MİLLİ FUTBOLCU AHMET ÇALIK HAYATINI KAYBETTİ

Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet Çalık, 2017 yılına kadar Gençlerbirliği formasını terletti. 2017 yılında Galatasaray'a transfer olan Ahmet Çalık en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdi. Galatasaray'da geçirdiği 3 sezonunun ardından ise Konyaspor'a transfer olan yıldız futbolcu bu sezon bütün maçlarda forma giymişti.

Peki, Ahmet Çalık Kimdir, Neden Öldü?

İşte Ahmet Çalık'ın trafik kazası anı görüntüleri;

SON DAKİKA: Ahmet Çalık’ın trafik kazası anı görüntüleri ortaya çıktı! Ahmet Çalık kimdir, neden öldü kaç yaşındaydı?

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç Ankara-Niğde karayolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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SON DAKİKA: Ahmet Çalık’ın trafik kazası anı görüntüleri ortaya çıktı! Ahmet Çalık kimdir, neden öldü kaç yaşındaydı?

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde otomobilde yalnız olan Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da sosyal medya hesabından kazaya ilişkin, "Saha içi ve dışında örnek bir arkadaşımız, Konyaspor'lu futbolcumuz Ahmet Çalık'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini

SON DAKİKA: Ahmet Çalık’ın trafik kazası anı görüntüleri ortaya çıktı! Ahmet Çalık kimdir, neden öldü kaç yaşındaydı?

YÖNETİCİLER VE TEKNİK DİREKTÖR İLHAN PALUT KULÜBE GELDİ

Acı haberin ardından Konyaspor yöneticileri ve teknik direktör İlhan Palut kulüp binasına geldi. Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen ve teknik heyetin de kazanın olduğu bölgeye gittiği öğrenildi.

SON DAKİKA: Ahmet Çalık’ın trafik kazası anı görüntüleri ortaya çıktı! Ahmet Çalık kimdir, neden öldü kaç yaşındaydı?

Yeşil-beyazlı ekibin ise pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor maçının ardından dün antrenman yaptığı ve bugün futbolcuların izinli olduğu öğrenildi.

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