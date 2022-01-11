Milli Futbolcu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık, Gölbaşı Hacılar mevkisinde şarampollere yuvarlandı. 28 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Çalık, yalnız olduğu araçtan canlı çıkamadı. Ahmet Çalık'ın trafik kazası anı görüntüleri ise yediden yetmişe herkesi şok etti. Peki, Ahmet Çakır kimdir, neden öldü kaç yaşındaydı? İşte Ahmet Çalık'ın trafik kazası anı görüntüleri;

MİLLİ FUTBOLCU AHMET ÇALIK HAYATINI KAYBETTİ

Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet Çalık, 2017 yılına kadar Gençlerbirliği formasını terletti. 2017 yılında Galatasaray'a transfer olan Ahmet Çalık en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdi. Galatasaray'da geçirdiği 3 sezonunun ardından ise Konyaspor'a transfer olan yıldız futbolcu bu sezon bütün maçlarda forma giymişti.

Peki, Ahmet Çalık Kimdir, Neden Öldü?

İşte Ahmet Çalık'ın trafik kazası anı görüntüleri;