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Haberler Galeri Son dakika: Almanlardan Can Uzun isyanı! Yıldız oyuncu idolünü ve gitmek istediği takımı açıkladı...
Giriş Tarihi: 05.03.2024 10:31 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 10:31

Son dakika: Almanlardan Can Uzun isyanı! Yıldız oyuncu idolünü ve gitmek istediği takımı açıkladı...

Son dakika haberi: Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'te forma giyen Can Uzun, milli takım tercihini dün Türkiye'den yana kullandığını açıkladı. Alman basını, Can Uzun'u ikna etme sürecinde olan Almanya Futbol Federasyonu'nu da eleştirerek genç yıldızı ellerinden kaçırdıklarını itiraf ederek adeta isyan etti. Can Uzun da verdiği bir röportajda idolünü açıkladı.

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Son dakika: Almanlardan Can Uzun isyanı! Yıldız oyuncu idolünü ve gitmek istediği takımı açıkladı...

Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'de forma giyen Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana yaptığını açıkladı.

Son dakika: Almanlardan Can Uzun isyanı! Yıldız oyuncu idolünü ve gitmek istediği takımı açıkladı...

Bu sezon attığı gollerle dikkat çeken Can Uzun, bu tercihini "Kalbimin sesini dinledim" mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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Son dakika: Almanlardan Can Uzun isyanı! Yıldız oyuncu idolünü ve gitmek istediği takımı açıkladı...

MONTELLA VE HAMİT ALTINTOP İKNA ETTİ

Almanya'nın Can Uzun'u ikna etme çabası içerisinde olduğu bu süreçte, TFF Yöneticisi Hamit Altıntop ve Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın etkisinin büyük olduğu ortaya çıktı.

Son dakika: Almanlardan Can Uzun isyanı! Yıldız oyuncu idolünü ve gitmek istediği takımı açıkladı...

Genç yıldız Can Uzun'un Türkiye'yi tercih etmesini açıkladıktan sonra Alman basınında oyuncu için dikkat çeken başlıklar atıldı.

Son dakika: Almanlardan Can Uzun isyanı! Yıldız oyuncu idolünü ve gitmek istediği takımı açıkladı...

"TÜRKİYE, KENAN YILDIZ'DAN SONRA BİR YILDIZI DAHA KAPTI"

BILD'in haberinde, "Türkiye Futbol Federasyonu, Kenan Yıldız'dan sonra bir üst düzey yıldızı daha kaptı" denildi.

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