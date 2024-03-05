Son dakika: Almanlardan Can Uzun isyanı! Yıldız oyuncu idolünü ve gitmek istediği takımı açıkladı...

MONTELLA VE HAMİT ALTINTOP İKNA ETTİ

Almanya'nın Can Uzun'u ikna etme çabası içerisinde olduğu bu süreçte, TFF Yöneticisi Hamit Altıntop ve Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın etkisinin büyük olduğu ortaya çıktı.