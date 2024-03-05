Giriş Tarihi: 05.03.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
10:31
Son dakika: Almanlardan Can Uzun isyanı! Yıldız oyuncu idolünü ve gitmek istediği takımı açıkladı...
Son dakika haberi: Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'te forma giyen Can Uzun, milli takım tercihini dün Türkiye'den yana kullandığını açıkladı. Alman basını, Can Uzun'u ikna etme sürecinde olan Almanya Futbol Federasyonu'nu da eleştirerek genç yıldızı ellerinden kaçırdıklarını itiraf ederek adeta isyan etti. Can Uzun da verdiği bir röportajda idolünü açıkladı.