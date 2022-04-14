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Haberler Galeri Son dakika: Atletico Madrid - Manchester City maçında ortalık savaş alanına döndü! Dünya yıldızları birbirine girdi, kartlar havada uçuştu…
Giriş Tarihi: 14.04.2022 00:15 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 00:28

Son dakika: Atletico Madrid - Manchester City maçında ortalık savaş alanına döndü! Dünya yıldızları birbirine girdi, kartlar havada uçuştu…

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda son yılların en ilginç eşleşmelerinden birisi oynandı. Avrupa futbolunun en iyi teknik direktörleri arasında yer alan Pep Guardiola ve Diego Simeone, çeyrek finalde karşı karşıya geldi. İlk karşılaşma, Manchester City'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona ererken, rövanş mücadelesi 0-0 sona erdi ve yarı finale Manchester City yükseldi. Maçın son dakikalarında ise tansiyon bir hayli yükseldi. İki takım futbolcuları birbirine girerken, kartlar havada uçuştu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Atletico Madrid - Manchester City maçında ortalık savaş alanına döndü! Dünya yıldızları birbirine girdi, kartlar havada uçuştu…

Son dakika haberleri… Avrupa futbolunun bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı sona erdi. Bu hafta oynanan 4 maçla birlikte yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

Son dakika: Atletico Madrid - Manchester City maçında ortalık savaş alanına döndü! Dünya yıldızları birbirine girdi, kartlar havada uçuştu…

Çeyrek finalin dikkat çeken eşleşmelerinden birisi olan Manchester CityAtletico Madrid eşleşmesi, son zamanların en ilginç maçlarına sahne oldu.

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Son dakika: Atletico Madrid - Manchester City maçında ortalık savaş alanına döndü! Dünya yıldızları birbirine girdi, kartlar havada uçuştu…

Eşleşmenin ilk maçında rakibine şut şansı tanımadan sahadan 1-0 galip ayrılan İngiliz devi, rövanş maçında zorlansa da yine gol yemedi ve yarı finale yükseldi.

Son dakika: Atletico Madrid - Manchester City maçında ortalık savaş alanına döndü! Dünya yıldızları birbirine girdi, kartlar havada uçuştu…

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçın ikinci yarısında Atletico Madrid, baskısını artırırken yakaladığı fırsatları gole çeviremedi.

Son dakika: Atletico Madrid - Manchester City maçında ortalık savaş alanına döndü! Dünya yıldızları birbirine girdi, kartlar havada uçuştu…

Manchester City de bulduğu şansları değerlendiremezken karşılaşma, 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Böylelikle İngiliz devi, yarı finalde Real Madrid ile eşleşti.

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