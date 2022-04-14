Giriş Tarihi: 14.04.2022 00:15 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 00:28

Son dakika: Atletico Madrid - Manchester City maçında ortalık savaş alanına döndü! Dünya yıldızları birbirine girdi, kartlar havada uçuştu…

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda son yılların en ilginç eşleşmelerinden birisi oynandı. Avrupa futbolunun en iyi teknik direktörleri arasında yer alan Pep Guardiola ve Diego Simeone, çeyrek finalde karşı karşıya geldi. İlk karşılaşma, Manchester City'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona ererken, rövanş mücadelesi 0-0 sona erdi ve yarı finale Manchester City yükseldi. Maçın son dakikalarında ise tansiyon bir hayli yükseldi. İki takım futbolcuları birbirine girerken, kartlar havada uçuştu. İşte son dakika haberinin detayları…