Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri geliyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı dün yaptığı basın toplantısında yapacakları transferlere dair ipuçları vermişti. Bu arada Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan'ın peşine Avrupa'dan iki takım düştü. İşte son dakika haberinin detayları...