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Haberler Galeri SON DAKİKA: Avrupa devleri Ahmetcan Kaplan'ın peşinde! Trabzonspor'da sezonun sürpriz ismi olmuştu
Giriş Tarihi: 13.05.2022 10:32 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 10:41

SON DAKİKA: Avrupa devleri Ahmetcan Kaplan'ın peşinde! Trabzonspor'da sezonun sürpriz ismi olmuştu

Son dakika: Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri geliyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı dün yaptığı basın toplantısında yapacakları transferlere dair ipuçları vermişti. Bu arada Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan'ın peşine Avrupa'dan iki takım düştü. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Avrupa devleri Ahmetcan Kaplan’ın peşinde! Trabzonspor’da sezonun sürpriz ismi olmuştu

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri geliyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı dün yaptığı basın toplantısında yapacakları transferlere dair ipuçları vermişti. Bu arada Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan'ın peşine Avrupa'dan iki takım düştü. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Avrupa devleri Ahmetcan Kaplan’ın peşinde! Trabzonspor’da sezonun sürpriz ismi olmuştu

Teknik Direktör Abdullah Avcı dün yaptığı açıklamada, takımın şampiyonluk serisi yakalaması için yapılması gereken transferleri açıklarken, oynadığı futbolla göz dolduran 19 yaşındaki genç futbolcu Ahmetcan Kaplan'ın peşine düşen yeni Avrupa takımı belli oldu.

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SON DAKİKA: Avrupa devleri Ahmetcan Kaplan’ın peşinde! Trabzonspor’da sezonun sürpriz ismi olmuştu

AVCI SAĞ-SOL BEK TRANSFERİNİN ÖNCELİKLERİ OLDUĞUNU SÖYLEYİP ROTAYI AÇIKLADI

"Kulübün bütçesi doğrultusunda transferleri gerçekleştireceğiz. Birçok şeyi kendi içimizde değerlendirerek bu adımları atıyoruz. Hızla mesafe kat ediyoruz. Mevkilerle ilgili tespitlerimiz var.

SON DAKİKA: Avrupa devleri Ahmetcan Kaplan’ın peşinde! Trabzonspor’da sezonun sürpriz ismi olmuştu

Sağ stoperde sol ayaklı olmasına rağmen mecburen Ahmetcan'ı kullanmıştık. Peres sakatlandı, onun durumuna göre sağ bek bakacağız. Kadromdaki 8 farklı oyuncuyu sol bek kullanmak zorunda kalmıştım.

SON DAKİKA: Avrupa devleri Ahmetcan Kaplan’ın peşinde! Trabzonspor’da sezonun sürpriz ismi olmuştu

Bu mevkilere öncelik vereceğiz. İzleme komitesiyle karşılıklı olarak her gün beraber çalışıyoruz. Gelecek sezon planlamasında genç oyuncular da yer alıyor."

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