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Haberler Galeri Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki penaltı kararları doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı...
Giriş Tarihi: 08.05.2022 23:24 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 23:37

Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki penaltı kararları doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı...

Son dakika derbi haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında sezonun son derbisinde Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin golünü Filip Novak atarken Siyah-beyazlıların golünü ise penaltıdan Rachid Ghezzal kaydetti. Karşılaşmada Beşiktaş 2 penaltı kazanırken A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, penaltı kararlarını değerlendirdi.

Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki penaltı kararları doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı...

Son dakika haberi... Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 6. dakikada Filip Novak'ın golüyle öne geçti. Beşiktaş 31. dakikada Ghezzal'ın penaltıdan kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.

Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki penaltı kararları doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı...

Kalan bölüm orta alan mücadelesine sahne olurken, iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı. Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz da izledi.

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Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki penaltı kararları doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı...

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligde 7 maçın ardından puan kaybederken, yenilmezlik serisini 12 maça yükseltti ve puanını 69 yaptı. Beşiktaş ise 55 puana ulaştı.

Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki penaltı kararları doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı...

BATSHUAYI BİR DERBİDE DAHA PENALTI KAÇIRDI!

Karşılaşmanın 9. dakikasında Fenerbahçe ceza sahasında Filip Novak'ın eline çarpan topta penaltı kazanan Beşiktaş'ta topun başına geçen Michy Batshuayi penaltıyı direğe vurdu. Belçikalı golcü, Trabzonspor derbisinde de penaltı kaçırmıştı.

Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki penaltı kararları doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı...

GHEZZAL 9 MAÇ SONRA GOLLE TANIŞTI!

Maçın 27. dakikasında Kenan Karaman sağ kanattan ceza alanı içine girdiğinde Novak'ın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR devreye girdi ve Kardeşler'e izleme önerisinde bulundu.

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