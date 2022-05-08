Giriş Tarihi: 08.05.2022 23:24
Güncelleme Tarihi: 08.05.2022
23:37
Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki penaltı kararları doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı...
Son dakika derbi haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında sezonun son derbisinde Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin golünü Filip Novak atarken Siyah-beyazlıların golünü ise penaltıdan Rachid Ghezzal kaydetti. Karşılaşmada Beşiktaş 2 penaltı kazanırken A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, penaltı kararlarını değerlendirdi.