Giriş Tarihi: 28.07.2024 22:42
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
22:43
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş’tan ‘yok artık’ dedirten transfer! Dünya yıldızı Kartal olacak: Taraftarlar çılgına döndü…
Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu bir hayli kötü tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek teselli bulmuştu. Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon öncesinde dikkat çeken bir yapılandırmaya girerek kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Rafa Silva, Ciro Immobile, Paulista ve Can Keleş transferlerini tamamlayan Kara Kartal, dünyaca ünlü bir yıldız oyuncunun daha peşinde. Taraftarları çok heyecanlandıran bu oyuncu için 'yok artık' yorumu yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları…