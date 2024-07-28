Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş’tan ‘yok artık’ dedirten transfer! Dünya yıldızı Kartal olacak: Taraftarlar çılgına döndü…
Giriş Tarihi: 28.07.2024 22:42 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 22:43

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş’tan ‘yok artık’ dedirten transfer! Dünya yıldızı Kartal olacak: Taraftarlar çılgına döndü…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu bir hayli kötü tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek teselli bulmuştu. Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon öncesinde dikkat çeken bir yapılandırmaya girerek kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Rafa Silva, Ciro Immobile, Paulista ve Can Keleş transferlerini tamamlayan Kara Kartal, dünyaca ünlü bir yıldız oyuncunun daha peşinde. Taraftarları çok heyecanlandıran bu oyuncu için 'yok artık' yorumu yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş’tan ‘yok artık’ dedirten transfer! Dünya yıldızı Kartal olacak: Taraftarlar çılgına döndü…

Son dakika haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş’tan ‘yok artık’ dedirten transfer! Dünya yıldızı Kartal olacak: Taraftarlar çılgına döndü…

Ciro Immobile ve Rafa Silva transferleriyle dikkatleri üzerine toplayan Kara Kartal, kanat ve stoper için de yıldız oyuncu araştırmalarına devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş’tan ‘yok artık’ dedirten transfer! Dünya yıldızı Kartal olacak: Taraftarlar çılgına döndü…

Hasan Arat ve yönetimi taraftarı memnun edecek isimlerin peşinde koşarken Bronckhorst'un eline de şampiyon olabilecek bir kadro bırakılmak isteniyor.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş’tan ‘yok artık’ dedirten transfer! Dünya yıldızı Kartal olacak: Taraftarlar çılgına döndü…

Avrupa'da da başarıyı hedefleyen Beşiktaş, geçtiğimiz sezon yaşadığı felaketi unutarak şampiyonluk hasretini de sona erdirmek istiyor.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş’tan ‘yok artık’ dedirten transfer! Dünya yıldızı Kartal olacak: Taraftarlar çılgına döndü…

DÜNYA YILDIZI İÇİN HAMLE YAPILDI

Bu sırada transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi.

SON DAKİKA