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Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Bonservisine tam 95 milyon Euro ödenmişti! Beşiktaş dünya yıldızını alıyor
Giriş Tarihi: 30.07.2024 01:15 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 01:16

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Bonservisine tam 95 milyon Euro ödenmişti! Beşiktaş dünya yıldızını alıyor

Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst yönetiminde şampiyonluğu hedefliyor. Transferde de dikkat çeken hamleler yapan Kara Kartal, Rafa Silva ve Ciro Immobile bile ile yeni sezonda şampiyonluğa ne kadar çok önem verdiğini de göstermiş oldu. Sezon başlamadan bir bomba transferi daha bitirmek isteyen siyah-beyazlı ekip, bonservisine tam 95 milyon Euro ödenen dünyaca ünlü yıldızın peşine düştü. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Bonservisine tam 95 milyon Euro ödenmişti! Beşiktaş dünya yıldızını alıyor

Son dakika haberleri… Teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Bonservisine tam 95 milyon Euro ödenmişti! Beşiktaş dünya yıldızını alıyor

Transfer dönemini bir hayli hareketli geçiren Kara Kartal, Ciro Immobile ve Rafa Silva gibi dünya yıldızlarını kadrosuna kattı.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Bonservisine tam 95 milyon Euro ödenmişti! Beşiktaş dünya yıldızını alıyor

Bu transferlerle birlikte sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen siyah-beyazlı ekip, dikkat çeken bir ismin daha peşine düştü.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Bonservisine tam 95 milyon Euro ödenmişti! Beşiktaş dünya yıldızını alıyor

Beşiktaş'ın, sezon başlamadan İngiltere Premier Lig'den bir takviye yapacağı öne sürüldü.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Bonservisine tam 95 milyon Euro ödenmişti! Beşiktaş dünya yıldızını alıyor

İşte son dakika haberinin detayları…

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