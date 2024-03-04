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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Guardiola'dan Semih Kılıçsoy talimatı! İlk teklif belli oldu...
Giriş Tarihi: 04.03.2024 20:26 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 20:26

Son dakika Beşiktaş haberi: Guardiola'dan Semih Kılıçsoy talimatı! İlk teklif belli oldu...

Son dakika Beşiktaş haberi: Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Bu karşılaşmada ise gözler siyah beyazlıların genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un üzerindeydi. Manchester City dahil olmak üzere birçok gözlemci, 18 yaşındaki futbolcuyu tribünden takip etti. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, genç golcü için Beşiktaş'ın kapısını çalacak olan ilk dev takım da belli oldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Guardiola’dan Semih Kılıçsoy talimatı! İlk teklif belli oldu...

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.

Son dakika Beşiktaş haberi: Guardiola’dan Semih Kılıçsoy talimatı! İlk teklif belli oldu...

Bu karşılaşmada ise gözler siyah beyazlıların genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un üzerindeydi.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Guardiola’dan Semih Kılıçsoy talimatı! İlk teklif belli oldu...

Manchester City dahil olmak üzere birçok gözlemci, 18 yaşındaki futbolcuyu tribünden takip etti.

Son dakika Beşiktaş haberi: Guardiola’dan Semih Kılıçsoy talimatı! İlk teklif belli oldu...

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, genç golcü için Beşiktaş'ın kapısını çalacak olan ilk dev takım da belli oldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Guardiola’dan Semih Kılıçsoy talimatı! İlk teklif belli oldu...

Bu sezon şampiyonluk yarışında geride kalan ve dün akşam Dolmabahçe'deki derbi maçında Galatasaray'a 1-0 kaybeden Beşiktaş'ta sezonun en önemli kazancı genç Semih oldu.

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