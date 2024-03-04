Son dakika Beşiktaş haberi: Guardiola’dan Semih Kılıçsoy talimatı! İlk teklif belli oldu...

Giriş Tarihi: 04.03.2024 20:26
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
20:26
Son dakika Beşiktaş haberi: Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Bu karşılaşmada ise gözler siyah beyazlıların genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un üzerindeydi. Manchester City dahil olmak üzere birçok gözlemci, 18 yaşındaki futbolcuyu tribünden takip etti. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, genç golcü için Beşiktaş'ın kapısını çalacak olan ilk dev takım da belli oldu. İşte tüm detaylar...