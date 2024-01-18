Giriş Tarihi: 18.01.2024 19:47
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
19:49
Son dakika Beşiktaş haberi: İşte Fernando Santos'un yeni prensi! Premier Lig devinden Beşiktaş'a tecrübe dolu savunmacı...
Son dakika Beşiktaş haberi: Fernando Santos önderliğindeki Beşiktaş son olarak Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti. Portekizli çalıştırıcının önderliğinde ara transfer dönemi çalışmalarına hız kesmeden devam eden siyah-beyazlılar, Premier Lig devinin tecrübeli stoperine göz koydu. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...