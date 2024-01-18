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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: İşte Fernando Santos'un yeni prensi! Premier Lig devinden Beşiktaş'a tecrübe dolu savunmacı...
Giriş Tarihi: 18.01.2024 19:47 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 19:49

Son dakika Beşiktaş haberi: İşte Fernando Santos'un yeni prensi! Premier Lig devinden Beşiktaş'a tecrübe dolu savunmacı...

Son dakika Beşiktaş haberi: Fernando Santos önderliğindeki Beşiktaş son olarak Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti. Portekizli çalıştırıcının önderliğinde ara transfer dönemi çalışmalarına hız kesmeden devam eden siyah-beyazlılar, Premier Lig devinin tecrübeli stoperine göz koydu. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş haberi: İşte Fernando Santos’un yeni prensi! Premier Lig devinden Beşiktaş’a tecrübe dolu savunmacı...

Son dakika Beşiktaş haberi: Fernando Santos önderliğindeki Beşiktaş son olarak Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti. Portekizli çalıştırıcının önderliğinde ara transfer dönemi çalışmalarına hız kesmeden devam eden siyah-beyazlılar, Premier Lig devinin tecrübeli stoperine göz koydu. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş haberi: İşte Fernando Santos’un yeni prensi! Premier Lig devinden Beşiktaş’a tecrübe dolu savunmacı...

Trendyol Süper Lig'e şampiyonluk parolası ile başlayan Beşiktaş, üst üste aldığı kötü sonuçlarla liderlik yarışından uzaklaştı.

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Son dakika Beşiktaş haberi: İşte Fernando Santos’un yeni prensi! Premier Lig devinden Beşiktaş’a tecrübe dolu savunmacı...

Bu süreçte sırasıyla Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile çalışan Kara Kartal kötü gidişatı bir türlü durduramadı.

Son dakika Beşiktaş haberi: İşte Fernando Santos’un yeni prensi! Premier Lig devinden Beşiktaş’a tecrübe dolu savunmacı...

Son olarak Fernando Santos ile anlaşan siyah-beyazlı ekip, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı toplamda 2 maçtan da galip ayrıldı.

Son dakika Beşiktaş haberi: İşte Fernando Santos’un yeni prensi! Premier Lig devinden Beşiktaş’a tecrübe dolu savunmacı...

Ligin ilk 20 haftasında toplamda 35 puan toplayan Beşiktaş, Süper Lig puan cetvelinde 4. sırada yer alıyor.

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