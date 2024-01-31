Giriş Tarihi: 31.01.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
14:25
Son dakika Beşiktaş haberi: İşte Kartal'ın 2. transferi! İngiltere'den geliyor...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de kötü gidişata dur demek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası siyah beyazlı yönetim, düğmeye bastı. Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Kartal, Swensson sonrası ikinci transferini yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş, Chelsea'de forma giyen yıldız oyuncunun transferini bitirmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...