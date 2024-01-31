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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: İşte Kartal'ın 2. transferi! İngiltere'den geliyor...
Giriş Tarihi: 31.01.2024 14:25 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 14:25

Son dakika Beşiktaş haberi: İşte Kartal'ın 2. transferi! İngiltere'den geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de kötü gidişata dur demek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası siyah beyazlı yönetim, düğmeye bastı. Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Kartal, Swensson sonrası ikinci transferini yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş, Chelsea'de forma giyen yıldız oyuncunun transferini bitirmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberi: İşte Kartal’ın 2. transferi! İngiltere’den geliyor...

Trendyol Süper Lig'de kötü gidişata dur demek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Beşiktaş haberi: İşte Kartal’ın 2. transferi! İngiltere’den geliyor...

Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası siyah beyazlı yönetim, düğmeye bastı.

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Son dakika Beşiktaş haberi: İşte Kartal’ın 2. transferi! İngiltere’den geliyor...

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Kartal, Swensson sonrası ikinci transferini yapmaya hazırlanıyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: İşte Kartal’ın 2. transferi! İngiltere’den geliyor...

Beşiktaş, Chelsea'de forma giyen yıldız oyuncunun transferini bitirmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberi: İşte Kartal’ın 2. transferi! İngiltere’den geliyor...

'MENAJERLERİN KUCAĞINA BENİ İTEMEZLER'

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yapılan eleştiriler hakkında konuştu. Arat, "Bir panik havası yaratıp kimse beni menajerlerin kucağına itemez.

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