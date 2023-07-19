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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan 3 transfer birden! Şenol Güneş yeni yıldızlarına kavuşuyor
Giriş Tarihi: 19.07.2023 16:52 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 16:52

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan 3 transfer birden! Şenol Güneş yeni yıldızlarına kavuşuyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Tadic ve Halil Dervişoğlu'nu ezeli rakiplerine kaptıran siyah-beyazlı takım 3 yabancı oyuncuyu birden kadrosuna katıyor. Gelen bilgilere göre Beşiktaş'ın yeni flaş transflererli yarın İstanbul'a gelecek ve imzalar atılacak. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’dan 3 transfer birden! Şenol Güneş yeni yıldızlarına kavuşuyor

Yeni sezon için hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş, lige güçlü bir kadroyla girmek adına transfer yoğun mesai harcıyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’dan 3 transfer birden! Şenol Güneş yeni yıldızlarına kavuşuyor

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme oynayacak olan Kartal, Diamo Batumi / Tirana maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Dün de hazırlık maçında Mezőkövesd takımıyla oynayan Kartal, maçtan 4-0 galip ayrıldı.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’dan 3 transfer birden! Şenol Güneş yeni yıldızlarına kavuşuyor

TADIC VE HALİL'İ EZELİ RAKİPLERİNE KAPTIRDI

Transferde sessiz takımı olan Siyah-Beyazlı takım, hamlelerini yapmakta acele etmek istemiyor. Daha önce Tadic ve Halil Dervişoğlu'nu ezeli rakiplerine kaptıran siyah-beyazlı takımda Şenol Güneş'in istekleri doğrultusunda adımlar atılıyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’dan 3 transfer birden! Şenol Güneş yeni yıldızlarına kavuşuyor

NATHAN REDMOND TAKIMA VEDA ETTİ

Geride bıraktığımız sezonda gösterdiği performansla dikkat çeken İngiliz oyuncu Nathan Redmond, kiralık sözleşmesinin sona ermesinden sonra Beşiktaş'ta kalmayı reddetti ve takıma veda etti.

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’dan 3 transfer birden! Şenol Güneş yeni yıldızlarına kavuşuyor

NATHAN REDMOND'DAN VEDA MESAJI

Tecrübeli futbolcu, "Benim ve ailem için oraya geri dönmeyecek ve siyah-beyazlı formayı giymeyecek olmak zor bir karar. Ancak orada sizlerle geçirdiğim sezon ve birlikte oluşturduğumuz özel anılar için sizlere şükran duyacağım. Gelecekte her zaman takımı takip ediyor olacağım. Beşiktaş'a bundan sonrası için şansların en güzelini diliyorum. Bu veda değil, bu bir 'görüşmek üzere'… Sonsuz sevgilerimle" notunu paylaştı.

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