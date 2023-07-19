NATHAN REDMOND'DAN VEDA MESAJI

Tecrübeli futbolcu, "Benim ve ailem için oraya geri dönmeyecek ve siyah-beyazlı formayı giymeyecek olmak zor bir karar. Ancak orada sizlerle geçirdiğim sezon ve birlikte oluşturduğumuz özel anılar için sizlere şükran duyacağım. Gelecekte her zaman takımı takip ediyor olacağım. Beşiktaş'a bundan sonrası için şansların en güzelini diliyorum. Bu veda değil, bu bir 'görüşmek üzere'… Sonsuz sevgilerimle" notunu paylaştı.