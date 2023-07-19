Giriş Tarihi: 19.07.2023 16:52
Güncelleme Tarihi: 19.07.2023
16:52
Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan 3 transfer birden! Şenol Güneş yeni yıldızlarına kavuşuyor
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Tadic ve Halil Dervişoğlu'nu ezeli rakiplerine kaptıran siyah-beyazlı takım 3 yabancı oyuncuyu birden kadrosuna katıyor. Gelen bilgilere göre Beşiktaş'ın yeni flaş transflererli yarın İstanbul'a gelecek ve imzalar atılacak. İşte son dakika transfer haberinin detayları...