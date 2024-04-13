Giriş Tarihi: 13.04.2024 22:57
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
23:03
Son dakika Beşiktaş haberi: Ve Fernando Santos dönemi bitti! Yerine gelecek isim belli oldu...
Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası ise büyük eleştiri toplayan teknik direktör Fernando Santos gündem maddesi oldu. Zorlu maç sonrası siyah beyazlı yönetim, kritik bir toplantı için bir araya geldi. Toplantıda Santos ile yolların ayrılmasına karar verilirken, yerine gelecek isim de ortaya çıktı. İşte o isim ve tüm detaylar...