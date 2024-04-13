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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Ve Fernando Santos dönemi bitti! Yerine gelecek isim belli oldu...
Giriş Tarihi: 13.04.2024 22:57 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 23:03

Son dakika Beşiktaş haberi: Ve Fernando Santos dönemi bitti! Yerine gelecek isim belli oldu...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası ise büyük eleştiri toplayan teknik direktör Fernando Santos gündem maddesi oldu. Zorlu maç sonrası siyah beyazlı yönetim, kritik bir toplantı için bir araya geldi. Toplantıda Santos ile yolların ayrılmasına karar verilirken, yerine gelecek isim de ortaya çıktı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Ve Fernando Santos dönemi bitti! Yerine gelecek isim belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Ve Fernando Santos dönemi bitti! Yerine gelecek isim belli oldu...

Karşılaşma sonrası ise büyük eleştiri toplayan teknik direktör Fernando Santos gündem maddesi oldu.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Ve Fernando Santos dönemi bitti! Yerine gelecek isim belli oldu...

Zorlu maç sonrası siyah beyazlı yönetim, kritik bir toplantı için bir araya geldi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Ve Fernando Santos dönemi bitti! Yerine gelecek isim belli oldu...

Toplantıda Santos ile yolların ayrılmasına karar verilirken, yerine gelecek isim de ortaya çıktı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Ve Fernando Santos dönemi bitti! Yerine gelecek isim belli oldu...

SANTOS'A İSTİFA ÇAĞRISI

Maçın son dakikalarından ise siyah-beyazlı tribünlerden flaş bir tezahürat yükseldi.

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