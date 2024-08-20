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Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! Anlaşma tamam: Giovanni Van Bronckhorst’un yeni prensi geliyor…
Giriş Tarihi: 20.08.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 10:02

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! Anlaşma tamam: Giovanni Van Bronckhorst’un yeni prensi geliyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezona iyi başlayan Beşiktaş, Süper Kupa'da da Galatasaray'ı 5-0 yenerek tarihi bir zafer elde etmişti. Yeni hocası ve yeni transferleriyle birlikte şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Kara Kartal, bir transferi daha bitirdi. Taraftarların da uzun süredir beklediği yıldız oyuncu, imzaya gelecek. İşte son dakika transfer haberinin detayları…

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! Anlaşma tamam: Giovanni Van Bronckhorst’un yeni prensi geliyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de yeni sezona Samsunspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle başlayan Beşiktaş, ilk 2 haftanın sonunda zirvede yer aldı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! Anlaşma tamam: Giovanni Van Bronckhorst’un yeni prensi geliyor…

Yeni hocası Giovanni Van Bronckhorst'un yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Kara Kartal, flaş transferlere de imza atıyor.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! Anlaşma tamam: Giovanni Van Bronckhorst’un yeni prensi geliyor…

Birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan Beşiktaş'ın son bombası da belli oldu.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! Anlaşma tamam: Giovanni Van Bronckhorst’un yeni prensi geliyor…

İşte son dakika transfer haberinin detayları…

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! Anlaşma tamam: Giovanni Van Bronckhorst’un yeni prensi geliyor…

ANGELO İLE ANLAŞMA TAMAM

Uzun süredir bir kanat transferi yapma peşinde olan Beşiktaş, İngiliz ekibi Chelsea'den Angelo'yu kadrosuna katmak üzere. Siyah-beyazlılar, yaklaşık 10 gün önce başlayan süreç sonrasında işi artık imza aşamasına taşıdı.

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