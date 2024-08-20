Giriş Tarihi: 20.08.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
10:02
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! Anlaşma tamam: Giovanni Van Bronckhorst’un yeni prensi geliyor…
Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezona iyi başlayan Beşiktaş, Süper Kupa'da da Galatasaray'ı 5-0 yenerek tarihi bir zafer elde etmişti. Yeni hocası ve yeni transferleriyle birlikte şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Kara Kartal, bir transferi daha bitirdi. Taraftarların da uzun süredir beklediği yıldız oyuncu, imzaya gelecek. İşte son dakika transfer haberinin detayları…