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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yeni Vincent Aboubakar’ını buldu! Şenol Güneş özel görüşme gerçekleştirdi…
Giriş Tarihi: 11.11.2022 18:25 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022 18:49

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yeni Vincent Aboubakar’ını buldu! Şenol Güneş özel görüşme gerçekleştirdi…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de Valerien Ismael ile sezona başlayan Beşiktaş, alınan kötü sonuçların ardından genç çalıştırıcıyla yollarını ayırdı. Fransız teknik direktörün ardından siyah-beyazlı ekipte göreve tecrübeli teknik adam Şenol Güneş getirildi. Beşiktaş'ta yeniden şampiyonluk yaşamak isteyen Şenol Güneş, takımda ilk 11'ini oturtmaya çalışıyor. Aboubakar gibi hedef golcü eksikliği hisseden Beşiktaş, Şenol Güneş'in de katkısıyla yeni Aboubakar'ını buldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yeni Vincent Aboubakar’ını buldu! Şenol Güneş özel görüşme gerçekleştirdi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezona Şenol Güneş ile devam eden Beşiktaş, tecrübeli çalıştırıcının ikinci dönemine galibiyetle başladı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yeni Vincent Aboubakar’ını buldu! Şenol Güneş özel görüşme gerçekleştirdi…

Ümraniyespor'u 5-2 mağlup ederek görkemli bir başlangıç yapan Güneş, daha sonra derbide Galatasaray'a 2-1 yenildi.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yeni Vincent Aboubakar’ını buldu! Şenol Güneş özel görüşme gerçekleştirdi…

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Serik Belediyespor'u 3-1'lik skorla geçen Beşiktaş'ta Şenol Güneş, kadro yapılanmasına devam ediyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yeni Vincent Aboubakar’ını buldu! Şenol Güneş özel görüşme gerçekleştirdi…

YENİ ABOUBAKAR'I ŞENOL GÜNEŞ BULDU

Siyah-beyazlı ekipte ilk döneminin 2016 yılında yaşayan Vincent Aboubakar, toplamda 67 maça çıktı ve 35 golle oynadı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yeni Vincent Aboubakar’ını buldu! Şenol Güneş özel görüşme gerçekleştirdi…

Beşiktaş formasıyla Şenol Güneş döneminde bir şampiyonluk yaşayan golcü oyuncu, bir kez de Sergen Yalçın'la Süper Lig şampiyonu oldu.

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