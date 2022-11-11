Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yeni Vincent Aboubakar’ını buldu! Şenol Güneş özel görüşme gerçekleştirdi…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de Valerien Ismael ile sezona başlayan Beşiktaş, alınan kötü sonuçların ardından genç çalıştırıcıyla yollarını ayırdı. Fransız teknik direktörün ardından siyah-beyazlı ekipte göreve tecrübeli teknik adam Şenol Güneş getirildi. Beşiktaş'ta yeniden şampiyonluk yaşamak isteyen Şenol Güneş, takımda ilk 11'ini oturtmaya çalışıyor. Aboubakar gibi hedef golcü eksikliği hisseden Beşiktaş, Şenol Güneş'in de katkısıyla yeni Aboubakar'ını buldu. İşte son dakika haberinin detayları…