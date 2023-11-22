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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yılın sürprizine imza atıyor! Tam 30 milyonluk genç yıldız için dünya deviyle anlaşma sağlandı…
Giriş Tarihi: 22.11.2023 20:00 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 20:08

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yılın sürprizine imza atıyor! Tam 30 milyonluk genç yıldız için dünya deviyle anlaşma sağlandı…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig'de yeniden üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Beşiktaş, aralık ayında yapılacak başkanlık seçimi sonrası transferde de önemli hamleler yapmayı planlıyor. Başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat, seçim sonrası uygulayacakları girişimleri ortaya koyarken siyah-beyazlı ekibin ara transfer dönemini nasıl geçireceği de merak konusu oldu. Bu sırada Fransız basını, Beşiktaş'ın dünya futbolunun yeni gözdelerinden bir genç oyuncuyla anlaşma sağladığını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yılın sürprizine imza atıyor! Tam 30 milyonluk genç yıldız için dünya deviyle anlaşma sağlandı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezona Şenol Güneş yönetiminde başlayan Beşiktaş, kötü sonuçların ardından yollarını ayırmayı tercih etmişti.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yılın sürprizine imza atıyor! Tam 30 milyonluk genç yıldız için dünya deviyle anlaşma sağlandı…

Şenol Güneş'in yardımcısı olarak antrenörlük kariyerine adım atan Burak Yılmaz, siyah-beyazlı ekipte teknik direktörlük görevine geldi.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yılın sürprizine imza atıyor! Tam 30 milyonluk genç yıldız için dünya deviyle anlaşma sağlandı…

Burak Yılmaz döneminde de istenen sonuçları almaktan uzak olan Kara Kartal, bir teknik direktör değişikliği daha yaşadı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yılın sürprizine imza atıyor! Tam 30 milyonluk genç yıldız için dünya deviyle anlaşma sağlandı…

Mağlubiyetlerin ardından istifasını veren Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki görevini tecrübeli çalıştırıcı Rıza Çalımbay'a bıraktı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yılın sürprizine imza atıyor! Tam 30 milyonluk genç yıldız için dünya deviyle anlaşma sağlandı…

Rıza Çalımbay yönetimindeki ilk maçına Başakşehir karşısında çıkan Beşiktaş, sahadan 1-0 galip ayrılırken taraftarın gözünde de yeniden güven tazeledi.

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