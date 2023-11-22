Giriş Tarihi: 22.11.2023 20:00 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 20:08

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yılın sürprizine imza atıyor! Tam 30 milyonluk genç yıldız için dünya deviyle anlaşma sağlandı…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig'de yeniden üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Beşiktaş, aralık ayında yapılacak başkanlık seçimi sonrası transferde de önemli hamleler yapmayı planlıyor. Başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat, seçim sonrası uygulayacakları girişimleri ortaya koyarken siyah-beyazlı ekibin ara transfer dönemini nasıl geçireceği de merak konusu oldu. Bu sırada Fransız basını, Beşiktaş'ın dünya futbolunun yeni gözdelerinden bir genç oyuncuyla anlaşma sağladığını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…