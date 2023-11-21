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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’a yeniden Anderson Talisca müjdesi! Resmen açıkladılar…
Giriş Tarihi: 21.11.2023 18:21 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 18:24

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’a yeniden Anderson Talisca müjdesi! Resmen açıkladılar…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Son dönemde beklentilerin altında bir performans sergileyen Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Sezona Şenol Güneş ile başlayan siyah-beyazlı ekip, tecrübeli çalıştırıcının görevi bırakmasının ardından takımı Burak Yılmaz'a emanet etmişti. Genç çalıştırıcıyla da dikiş tutturamayan Kara Kartal, göreve tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay'ı getirdi. Aralık ayında yapılacak seçim öncesi yükselişe geçmek isteyen Beşiktaş'ta Anderson Talisca sesleri yeniden yükseldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’a yeniden Anderson Talisca müjdesi! Resmen açıkladılar…

Son dakika haberleri… Yeni sezona Şenol Güneş yönetiminde başlayan Beşiktaş, Süper Lig'de ve Avrupa'da beklentilerin altında kaldı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’a yeniden Anderson Talisca müjdesi! Resmen açıkladılar…

Siyah-beyazlı ekibin başında daha önce 2 kez şampiyonluk yaşayan ve birden fazla başarıya imza atan Şenol Güneş, bu kez istediklerini gerçekleştiremedi.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’a yeniden Anderson Talisca müjdesi! Resmen açıkladılar…

Yaz transfer döneminde takıma katılan birçok oyuncu da eleştirilerin odağı olurken siyah-beyazlı taraftarlar, adeta isyan etti.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’a yeniden Anderson Talisca müjdesi! Resmen açıkladılar…

İç sahada oynanan her maçta yükselen "Yönetim istifa" sesleri, Beşiktaş camiasında yaşanan kaosu gün yüzüne çıkardı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’a yeniden Anderson Talisca müjdesi! Resmen açıkladılar…

Şenol Güneş'i görevi bırakmasıyla birlikte seçim kararı alan başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'taki son dönemini geçiriyor.

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