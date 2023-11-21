Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’a yeniden Anderson Talisca müjdesi! Resmen açıkladılar…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Son dönemde beklentilerin altında bir performans sergileyen Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Sezona Şenol Güneş ile başlayan siyah-beyazlı ekip, tecrübeli çalıştırıcının görevi bırakmasının ardından takımı Burak Yılmaz'a emanet etmişti. Genç çalıştırıcıyla da dikiş tutturamayan Kara Kartal, göreve tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay'ı getirdi. Aralık ayında yapılacak seçim öncesi yükselişe geçmek isteyen Beşiktaş'ta Anderson Talisca sesleri yeniden yükseldi. İşte son dakika haberinin detayları…