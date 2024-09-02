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Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın son transferi de belli oldu! Dünya yıldızı imzaya geliyor...
Giriş Tarihi: 02.09.2024 21:19 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 21:19

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın son transferi de belli oldu! Dünya yıldızı imzaya geliyor...

Son dakika Beşiktaş haberleri… Bu sezonun flaş takımı Beşiktaş, Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı aldığı ezici galibiyetle sezona etkileyici bir başlangıç yaptı. Süper Lig'de çıktığı ilk 3 maçtan da galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, yaz transfer döneminin bitimine kısa süre kala transfer çalışmalarına devam ediyor. Rafa Silva, Immobile, Ndour, Uduokhai gibi önemli isimlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş'ın son transferi de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın son transferi de belli oldu! Dünya yıldızı imzaya geliyor...

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezonun hayal kırıklığı yaratan performansının ardından Giovanni Van Bronckhorst ile sezona başlayan Beşiktaş, taraftarını memnun etmeyi başardı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın son transferi de belli oldu! Dünya yıldızı imzaya geliyor...

Süper Kupa'da Galatasaray'I 5-0 yenen Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi play-off turunu da geçerek lig aşamasına kalmayı başardı.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın son transferi de belli oldu! Dünya yıldızı imzaya geliyor...

Trendyol Süper Lig'de de sezona 3 galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarında da hız kesmedi.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın son transferi de belli oldu! Dünya yıldızı imzaya geliyor...

Rafa Silva, Ciro Immobile, Cher Ndour, Felix Uduokhai gibi yıldızları transfer eden Beşiktaş, bir yeni transferi daha bitiriyor.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın son transferi de belli oldu! Dünya yıldızı imzaya geliyor...

İşte son dakika haberinin detayları…

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