Giriş Tarihi: 02.09.2024 21:19
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
21:19
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın son transferi de belli oldu! Dünya yıldızı imzaya geliyor...
Son dakika Beşiktaş haberleri… Bu sezonun flaş takımı Beşiktaş, Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı aldığı ezici galibiyetle sezona etkileyici bir başlangıç yaptı. Süper Lig'de çıktığı ilk 3 maçtan da galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, yaz transfer döneminin bitimine kısa süre kala transfer çalışmalarına devam ediyor. Rafa Silva, Immobile, Ndour, Uduokhai gibi önemli isimlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş'ın son transferi de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…