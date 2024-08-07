Giriş Tarihi: 07.08.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
11:40
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın yeni transferi belli oldu! Van Bronckhorst onu istedi...
Son dakika haberleri: Yeni sezona müthiş bir başlangıç yapan Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ı Süper Kupa finalinde 5-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Rafa Silva ve Immobile gibi flaş transferlere imza atan siyah-beyazlı takımda yeni transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yönetim, Bundesliga'da forma giyen oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...