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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın yeni transferi belli oldu! Van Bronckhorst onu istedi...
Giriş Tarihi: 07.08.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 11:40

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın yeni transferi belli oldu! Van Bronckhorst onu istedi...

Son dakika haberleri: Yeni sezona müthiş bir başlangıç yapan Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ı Süper Kupa finalinde 5-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Rafa Silva ve Immobile gibi flaş transferlere imza atan siyah-beyazlı takımda yeni transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yönetim, Bundesliga'da forma giyen oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın yeni transferi belli oldu! Van Bronckhorst onu istedi...

Süper Lig öncesi yeni sezona müthiş bir başlangıç yapan Beşiktaş, Süper Kupa'da ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın yeni transferi belli oldu! Van Bronckhorst onu istedi...

Siyah-Beyazlılar'da yeni transferlerden Ciro Immobile 2, Rafa Silva ise 1 gol ve 1 asistlik performansıyla yıldızlaştı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın yeni transferi belli oldu! Van Bronckhorst onu istedi...

Yeni transferlerinin performansıyla yüzü gülen Beşiktaş, bir başka genç yıldız isim için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın gündemine gelen genç oyuncu...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın yeni transferi belli oldu! Van Bronckhorst onu istedi...

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BELLİ OLDU

Bu sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki rakibi FK Partizan (SRB) / FC Lugano (SUI) eşleşmesi galibi oldu.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın yeni transferi belli oldu! Van Bronckhorst onu istedi...

Birçok yıldız ismi kadrosuna katan siyah beyazlılarda ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor.

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