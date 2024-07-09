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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaşlılar heyecanla bekliyordu! Angel Di Maria sonunda kararını verdi
Giriş Tarihi: 09.07.2024 21:51 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 21:51

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaşlılar heyecanla bekliyordu! Angel Di Maria sonunda kararını verdi

Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, yeni sezona yeni hocası ve yıldız oyuncularıyla hazırlanıyor. Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da istediği Rafa Silva'yı kadrosuna katmıştı. Savunmaya da Paulista'yı transfer eden Kara Kartal, dünya yıldızı Angel Di Maria'nın peşinden koşuyor. Oyuncuya resmi teklifini ileten siyah-beyazlı ekip, heyecanla beklenen transfer için son yanıtını aldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaşlılar heyecanla bekliyordu! Angel Di Maria sonunda kararını verdi

Son dakika haberleri… Yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine Van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş, şampiyonluk için hazırlıklarını sürdürüyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaşlılar heyecanla bekliyordu! Angel Di Maria sonunda kararını verdi

İlk hedef olarak TFF Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenerek kupayı müzesine götürmek isteyen siyah-beyazlılar, yaz transfer dönemine de hızlı girdi.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaşlılar heyecanla bekliyordu! Angel Di Maria sonunda kararını verdi

Birçok oyuncuyla adı anılan Beşiktaş, Rafa Silva ve Gabriel Paulista'yı transfer ederek taraftarını heyecanlandırmaya başladı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaşlılar heyecanla bekliyordu! Angel Di Maria sonunda kararını verdi

Yıldız isimlerle transfer görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın en büyük hedeflerinden birisi ise Angel Di Maria.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaşlılar heyecanla bekliyordu! Angel Di Maria sonunda kararını verdi

Arjantinli dünya yıldızını transfer ederek rakiplerine gözdağı vermek isteyen Kara Kartal, şampiyonluk için de avantaj elde etmek istiyor.

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