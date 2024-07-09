Giriş Tarihi: 09.07.2024 21:51
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
21:51
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaşlılar heyecanla bekliyordu! Angel Di Maria sonunda kararını verdi
Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, yeni sezona yeni hocası ve yıldız oyuncularıyla hazırlanıyor. Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da istediği Rafa Silva'yı kadrosuna katmıştı. Savunmaya da Paulista'yı transfer eden Kara Kartal, dünya yıldızı Angel Di Maria'nın peşinden koşuyor. Oyuncuya resmi teklifini ileten siyah-beyazlı ekip, heyecanla beklenen transfer için son yanıtını aldı. İşte son dakika haberinin detayları…