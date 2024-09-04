Giriş Tarihi: 04.09.2024 17:49
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
17:52
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta beklenmedik ayrılık! Semih Kılıçsoy’un yeni takımını duyurdular: Bonservis bedeli…
Son dakika Beşiktaş haberleri… Geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek taraftarını teselli etmişti. Yeni sezona Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde başlayan siyah-beyazlılar, Süper Kupa'da Galatasaray galibiyetiyle etkileyici bir başlangıç yaptı. Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde de dikkat çeken sonuçlar alan Kara Kartal'da Semih Kılıçsoy için flaş bir ayrılık yaşanabilir. İşte son dakika haberinin detayları…