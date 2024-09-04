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Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta beklenmedik ayrılık! Semih Kılıçsoy’un yeni takımını duyurdular: Bonservis bedeli…
Giriş Tarihi: 04.09.2024 17:49 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 17:52

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta beklenmedik ayrılık! Semih Kılıçsoy’un yeni takımını duyurdular: Bonservis bedeli…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek taraftarını teselli etmişti. Yeni sezona Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde başlayan siyah-beyazlılar, Süper Kupa'da Galatasaray galibiyetiyle etkileyici bir başlangıç yaptı. Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde de dikkat çeken sonuçlar alan Kara Kartal'da Semih Kılıçsoy için flaş bir ayrılık yaşanabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta beklenmedik ayrılık! Semih Kılıçsoy’un yeni takımını duyurdular: Bonservis bedeli…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezona 3'te 3 yaparak başlayan Beşiktaş, Süper Kupa'da da Galatasaray'ı 5-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta beklenmedik ayrılık! Semih Kılıçsoy’un yeni takımını duyurdular: Bonservis bedeli…

UEFA Avrupa Ligi play-off turu eşleşmesinde de Lugano'yu geçerek lig aşamasına kalan Kara Kartal, transferde de dikkat çeken hamleler yaptı.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta beklenmedik ayrılık! Semih Kılıçsoy’un yeni takımını duyurdular: Bonservis bedeli…

Ciro Immobile, Gabriel Paulista, Cher Ndour, Rafa Silva'yı kadrosuna katan Beşiktaş, son olarak Joao Mario ile anlaşma sağladı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta beklenmedik ayrılık! Semih Kılıçsoy’un yeni takımını duyurdular: Bonservis bedeli…

Beşiktaş, sözleşme görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Portekizli futbolcunun lisansını da çıkardı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta beklenmedik ayrılık! Semih Kılıçsoy’un yeni takımını duyurdular: Bonservis bedeli…

Transfer döneminin son günlerine doğru ise Beşiktaş'ta beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir.

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