Giriş Tarihi: 02.09.2024 00:41
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Çakar'dan olay yorum! Ciro Immobile'nin pozisyonu taraftarları ayağa kaldırmıştı: Kırmızı kart...
Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, 4. hafta mücadelesinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de oynanan mücadeleyi 2-0 kazanarak milli araya moralli giren siyah-beyazlılar, ligde puanını 9 yaptı. Öte yandan mücadelenin ilk yarısında Ciro Immobile ile Rey Manaj arasında yaşananlar geceye damga vurdu. Taraftarlar arasında büyük tartışma yaratan pozisyona Ahmet Çakar da son noktayı koydu. İşte son dakika haberinin detayları…