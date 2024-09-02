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Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Çakar'dan olay yorum! Ciro Immobile'nin pozisyonu taraftarları ayağa kaldırmıştı: Kırmızı kart...
Giriş Tarihi: 02.09.2024 00:41 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 00:42

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Çakar'dan olay yorum! Ciro Immobile'nin pozisyonu taraftarları ayağa kaldırmıştı: Kırmızı kart...

Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, 4. hafta mücadelesinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de oynanan mücadeleyi 2-0 kazanarak milli araya moralli giren siyah-beyazlılar, ligde puanını 9 yaptı. Öte yandan mücadelenin ilk yarısında Ciro Immobile ile Rey Manaj arasında yaşananlar geceye damga vurdu. Taraftarlar arasında büyük tartışma yaratan pozisyona Ahmet Çakar da son noktayı koydu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan olay yorum! Ciro Immobile’nin pozisyonu taraftarları ayağa kaldırmıştı: Kırmızı kart...

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş rakibini 2-0 yenerek puanını 9'a yükseltti ve milli araya puan kaybı yaşamadan girdi.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan olay yorum! Ciro Immobile’nin pozisyonu taraftarları ayağa kaldırmıştı: Kırmızı kart...

Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen siyah-beyazlı ekip, Samsunspor ve Antalyaspor maçlarında aldığı galibiyetlerden sonra Sivasspor'u da mağlup etti.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan olay yorum! Ciro Immobile’nin pozisyonu taraftarları ayağa kaldırmıştı: Kırmızı kart...

Lugano ile oynanan ilk maçta rakibiyle berabere kalan, İstanbul'daki rövanşı ise 5-1 kazanan siyah-beyazlı ekip, sezonun ilk resmi maçı olan Süper Kupa karşılaşmasıyla birlikte oynadığı 6 resmi maçtan 5 galibiyetle ayrıldı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan olay yorum! Ciro Immobile’nin pozisyonu taraftarları ayağa kaldırmıştı: Kırmızı kart...

IMMOBILE, SIVAS'I DA BOŞ GEÇMEDI

Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile, gollerini Sivasspor karşısında da sürdürdü.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan olay yorum! Ciro Immobile’nin pozisyonu taraftarları ayağa kaldırmıştı: Kırmızı kart...

Radakovic'in ceza sahası içinde elle oynamasının ardından siyah-beyazlı takımın 26. dakikada kazandığı penaltıyı gole çeviren İtalyan yıldız, 6. maçında 7. golünü kaydetti.

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