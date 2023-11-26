Giriş Tarihi: 26.11.2023 19:47 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 19:47

Son dakika Beşiktaş haberleri: Başkan adayı resmen açıkladı! Efsane isim Beşiktaş’a geri dönüyor...

Son dakika Beşiktaş haberleri… Beşiktaş'ta başkan adaylığı yaklaşırken futbol takımı da milli aranın ardından Süper Lig'e döndü. 13. haftada oynanan Samsunspor maçından 2-1 galibiyetle ayrılarak 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, 25 puana ulaştı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından üçüncü sıradaki yerini alan Kara Kartal, yeni hocasıyla birlikte yeniden yükselişe geçerek şampiyonluk yarışına dahil olmak istiyor. Öte yandan Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta yapılacak seçim öncesi başkan adayları da vaatlerini sıralamaya devam ediyor. Başkan adaylarından Hasan Arat, efsane ismin Beşiktaş'a geri döneceğini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…