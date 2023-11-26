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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Başkan adayı resmen açıkladı! Efsane isim Beşiktaş’a geri dönüyor...
Giriş Tarihi: 26.11.2023 19:47 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 19:47

Son dakika Beşiktaş haberleri: Başkan adayı resmen açıkladı! Efsane isim Beşiktaş’a geri dönüyor...

Son dakika Beşiktaş haberleri… Beşiktaş'ta başkan adaylığı yaklaşırken futbol takımı da milli aranın ardından Süper Lig'e döndü. 13. haftada oynanan Samsunspor maçından 2-1 galibiyetle ayrılarak 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, 25 puana ulaştı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından üçüncü sıradaki yerini alan Kara Kartal, yeni hocasıyla birlikte yeniden yükselişe geçerek şampiyonluk yarışına dahil olmak istiyor. Öte yandan Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta yapılacak seçim öncesi başkan adayları da vaatlerini sıralamaya devam ediyor. Başkan adaylarından Hasan Arat, efsane ismin Beşiktaş'a geri döneceğini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Başkan adayı resmen açıkladı! Efsane isim Beşiktaş’a geri dönüyor...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Milli aranın ardından ilk maçını Samsunspor'a karşı oynayan siyah-beyazlılar, sahadan 2-1'lik skorla ayrıldı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Başkan adayı resmen açıkladı! Efsane isim Beşiktaş’a geri dönüyor...

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun ve Omar Colley kaydederken Samsunspor'un tek golü ise Mouandilmadji'den geldi.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Başkan adayı resmen açıkladı! Efsane isim Beşiktaş’a geri dönüyor...

Rıza Çalımbay yönetiminde ikinci maçında ikinci galibiyetini alan Kara Kartal, puanını 25 yaparak ligde yükselişe geçti.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Başkan adayı resmen açıkladı! Efsane isim Beşiktaş’a geri dönüyor...

RIZA ÇALIMBAY: "SERİ YAKALAMAMIZ LAZIM"

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, seri yakalamak adına bu galibiyetin öneli olduğunu söyledi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Başkan adayı resmen açıkladı! Efsane isim Beşiktaş’a geri dönüyor...

Çalımbay, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, bugün maçın zor olacağını bildiklerini belirtti.

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