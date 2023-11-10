Giriş Tarihi: 10.11.2023 21:00 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 21:02

Son dakika Beşiktaş haberleri: İstifa sonrası Burak Yılmaz’dan olay hareket! Taraftarlar akıl sır erdiremedi…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de bu sezona Şenol Güneş yönetiminde başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından deneyimli çalıştırıcıyla yollarını ayırmıştı. Şenol Güneş'in ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Burak Yılmaz, takımın başına geçti. Siyah-beyazlı takımın başında yalnızca 6 maça çıkan genç çalıştırıcı, yalnızca 2 galibiyet yaşadı. Avrupa Konferans Ligi'nden de elenen Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, görevine veda etti ve yerine Rıza Çalımbay geldi. Burak Yılmaz'ın istifasının ardından yaptığı hareket de taraftarları şaşkına çevirdi. İşte son dakika haberinin detayları…