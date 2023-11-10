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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: İstifa sonrası Burak Yılmaz’dan olay hareket! Taraftarlar akıl sır erdiremedi…
Giriş Tarihi: 10.11.2023 21:00 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 21:02

Son dakika Beşiktaş haberleri: İstifa sonrası Burak Yılmaz’dan olay hareket! Taraftarlar akıl sır erdiremedi…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de bu sezona Şenol Güneş yönetiminde başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından deneyimli çalıştırıcıyla yollarını ayırmıştı. Şenol Güneş'in ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Burak Yılmaz, takımın başına geçti. Siyah-beyazlı takımın başında yalnızca 6 maça çıkan genç çalıştırıcı, yalnızca 2 galibiyet yaşadı. Avrupa Konferans Ligi'nden de elenen Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, görevine veda etti ve yerine Rıza Çalımbay geldi. Burak Yılmaz'ın istifasının ardından yaptığı hareket de taraftarları şaşkına çevirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: İstifa sonrası Burak Yılmaz’dan olay hareket! Taraftarlar akıl sır erdiremedi…

Son dakika haberleri… Bu sezon oldukça kötü günler geçiren Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ardından Burak Yılmaz da görevine veda etti.

Son dakika Beşiktaş haberleri: İstifa sonrası Burak Yılmaz’dan olay hareket! Taraftarlar akıl sır erdiremedi…

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 10 Ekim'den bu yana futbol takımı teknik sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz'la kendisinin isteği üzerine yolların ayrıldığı duyuruldu.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: İstifa sonrası Burak Yılmaz’dan olay hareket! Taraftarlar akıl sır erdiremedi…

Açıklamada, "Burak Yılmaz'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: İstifa sonrası Burak Yılmaz’dan olay hareket! Taraftarlar akıl sır erdiremedi…

Beşiktaş'ta teknik sorumluluk görevinden istifa eden Burak Yılmaz, siyah-beyazlı futbol takımının başında 6 maça çıktı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: İstifa sonrası Burak Yılmaz’dan olay hareket! Taraftarlar akıl sır erdiremedi…

Sezon başı itibarıyla teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını üstlenen Yılmaz, deneyimli çalıştırıcının görevini bırakmasının ardından 10 Ekim'de teknik sorumluluğa getirildi.

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