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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Kartal’a müjdeli haber geldi! 90 milyon Euro’luk dünya yıldızı dünden hazır... 
Giriş Tarihi: 20.07.2024 21:46 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 21:47

Son dakika Beşiktaş haberleri: Kartal’a müjdeli haber geldi! 90 milyon Euro’luk dünya yıldızı dünden hazır...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst ile şampiyonluk hedefleyen Kara Kartal, dikkat çeken isimleri kadrosuna katmıştı. Yıldız oyuncuları kadrosuna katmaya devam edecek olan Beşiktaş, bir dönem piyasa değeri 90 milyon Euro'ya kadar yükselen dünya yıldızının peşinde. Bu transferde siyah-beyazlılara müjdeli haber de geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Kartal’a müjdeli haber geldi! 90 milyon Euro’luk dünya yıldızı dünden hazır...

Son dakika haberleri... Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Beşiktaş, iddialı bir kadro kurarak Süper Lig'deş şampiyonluk hedefliyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Kartal’a müjdeli haber geldi! 90 milyon Euro’luk dünya yıldızı dünden hazır...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı ekipte flaş gelişmeler de yaşanıyor.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Kartal’a müjdeli haber geldi! 90 milyon Euro’luk dünya yıldızı dünden hazır...

HAZIRLIK MAÇINDA ŞOV

Yeni sezon hazırlıklarını 10 Temmuz'dan bu yana Slovenya'nın Maribor kentinde sürdüren Beşiktaş, Avusturya takımı Grazer AK ile yaptığı hazırlık maçı ile kampı tamamladı. Siyah beyazlılar karşılaşmayı 5-1 kazandı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Kartal’a müjdeli haber geldi! 90 milyon Euro’luk dünya yıldızı dünden hazır...

Grazer, 3'üncü dakikada Lang ile 1-0 öne geçti. Baskıyı artıran Beşiktaş 10'uncu dakikada Semih'in röveşatasını tamamlayan Mustafa Hekimoğlu ile beraberliği sağladı. Mustafa, 4 dakika sonra Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi. Maçta adeta şov yapan Mustafa Hekimoğlu bu kez asist yaparak Rashica'ya 3'üncü golü attırdı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Kartal’a müjdeli haber geldi! 90 milyon Euro’luk dünya yıldızı dünden hazır...

Siyah beyazlılar, 26'ncı dakikada Rafa Silva ile farkı 3'e çıkardı ve ilk yarı 4-1 sona erdi. İkinci devreye de hızlı başlayan Beşiktaş, 51'inci dakikada Rashica ile skoru 5-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 5-1 sona erdi.

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