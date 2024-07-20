Giriş Tarihi: 20.07.2024 21:46
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024
21:47
Son dakika Beşiktaş haberleri: Kartal’a müjdeli haber geldi! 90 milyon Euro’luk dünya yıldızı dünden hazır...
Son dakika Beşiktaş haberleri... Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst ile şampiyonluk hedefleyen Kara Kartal, dikkat çeken isimleri kadrosuna katmıştı. Yıldız oyuncuları kadrosuna katmaya devam edecek olan Beşiktaş, bir dönem piyasa değeri 90 milyon Euro'ya kadar yükselen dünya yıldızının peşinde. Bu transferde siyah-beyazlılara müjdeli haber de geldi. İşte son dakika haberinin detayları...