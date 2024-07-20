Son dakika Beşiktaş haberleri: Kartal’a müjdeli haber geldi! 90 milyon Euro’luk dünya yıldızı dünden hazır...

Siyah beyazlılar, 26'ncı dakikada Rafa Silva ile farkı 3'e çıkardı ve ilk yarı 4-1 sona erdi. İkinci devreye de hızlı başlayan Beşiktaş, 51'inci dakikada Rashica ile skoru 5-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 5-1 sona erdi.