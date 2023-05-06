Son dakika Beşiktaş haberleri: Mete Kalkavan’ın kararları çok konuşuldu! Antalyaspor - Beşiktaş maçına penaltı ve kırmızı kart damga vurdu…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 yendi. Karşılaşmada 1-0 geriye düştükten sonra maçı çevirmeyi başaran Beşiktaş, ligde puanını 68 yaparak 2 maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Rakipleri karşısında baskın oyunuyla dikkatleri çeken Kara Kartal, son 11 maçtır kaybetmedi. Şenol Güneş'in öğrencileri, ligde son 4 haftada ise 4 galibiyet aldı. Öte yandan maçın hakemi Mete Kalkavan'ın verdiği penaltı ve kırmızı kart kararları geceye damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…