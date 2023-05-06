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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Mete Kalkavan’ın kararları çok konuşuldu! Antalyaspor - Beşiktaş maçına penaltı ve kırmızı kart damga vurdu…
Giriş Tarihi: 06.05.2023 21:18 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 21:18

Son dakika Beşiktaş haberleri: Mete Kalkavan’ın kararları çok konuşuldu! Antalyaspor - Beşiktaş maçına penaltı ve kırmızı kart damga vurdu…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 yendi. Karşılaşmada 1-0 geriye düştükten sonra maçı çevirmeyi başaran Beşiktaş, ligde puanını 68 yaparak 2 maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Rakipleri karşısında baskın oyunuyla dikkatleri çeken Kara Kartal, son 11 maçtır kaybetmedi. Şenol Güneş'in öğrencileri, ligde son 4 haftada ise 4 galibiyet aldı. Öte yandan maçın hakemi Mete Kalkavan'ın verdiği penaltı ve kırmızı kart kararları geceye damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Mete Kalkavan’ın kararları çok konuşuldu! Antalyaspor - Beşiktaş maçına penaltı ve kırmızı kart damga vurdu…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Mete Kalkavan’ın kararları çok konuşuldu! Antalyaspor - Beşiktaş maçına penaltı ve kırmızı kart damga vurdu…

Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazanarak üç puanı almayı başardı ve son 11 maçta 9. galibiyetini aldı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Mete Kalkavan’ın kararları çok konuşuldu! Antalyaspor - Beşiktaş maçına penaltı ve kırmızı kart damga vurdu…

Antalyaspor, 32. dakikada Ömer Toprak'ın kafa vuruşuyla golü bulurken ilk yarıyı da önde tamamladı. İkinci yarıda bu kez Aboubakar 54. dakikada kafa vuruşuyla maça eşitliği getirdi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Mete Kalkavan’ın kararları çok konuşuldu! Antalyaspor - Beşiktaş maçına penaltı ve kırmızı kart damga vurdu…

81. dakikada Antalyaspor Bünyamin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken pozisyonun devamında Cenk Tosun 84. dakikada topu ağlara gönderdi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Mete Kalkavan’ın kararları çok konuşuldu! Antalyaspor - Beşiktaş maçına penaltı ve kırmızı kart damga vurdu…

90'da bir kez daha sahneye çıkan Aboubakar son sözü söyledi ve skor 3-1 olarak tayin etti.

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