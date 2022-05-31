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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Pjanic'in yerine geliyor! Valerien Ismael onayladı...
Giriş Tarihi: 31.05.2022 07:30 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 07:32

Son dakika Beşiktaş haberleri: Pjanic'in yerine geliyor! Valerien Ismael onayladı...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta yeni sezon için tranfer hareketliliği yaşanıyor. Valerien Ismael önderliğinde yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek ve yeniden Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Kartal'da ayrılacak isimlerin yerine yeni oyuncular gelecek. Pjanic'in kiralık sözleşmesinin sona ermesinden sonra gözler yeni transfere çevrildi. Yeni orta sahasını Bundesliga'da ekibinde yönetim oyuncuya teklif yapacak. İşte son dakika transferinin haberi...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberleri: Pjanic’in yerine geliyor! Valerien Ismael onayladı...

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Beşiktaş'ta seçim sonrası transfer harekatı hız kazandı. Başkanlık görevine devam eden Ahmet Nur Çebi, kongre sonrası ekibine, "Transferlere başlayabilirsiniz" talimatını verdi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Pjanic’in yerine geliyor! Valerien Ismael onayladı...

Yeni sezonda birçok oyuncuyla yollarını ayrılması beklenen Beşiktaş'ta gözler transferlere çevrildi. Bu sezon taraftarına hayal kırıklığı yaratan Kartal, yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek istiyor.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Pjanic’in yerine geliyor! Valerien Ismael onayladı...

PJANİC YERİNE YENİ ORTA SAHA

Yeni sezon öncesi kiralık sözleşmesi sona erecek olan Pjanic takıma veda edecek. Diğer yandan Larin ile de yollar ayrılacak. Valerien Ismael'in de onayını alan Kartal'da rota Bundesliga'ya çevrildi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Pjanic’in yerine geliyor! Valerien Ismael onayladı...

HANNES WOLF LİSTEYE ALINDI

27 Haziran'da start alacak yeni sezon hazırlıklarına kadar önceliği bir santrfor ve bir stoper dışında, kanat transferine hız veren siyah-beyazlılar, Avusturyalı orta saha oyuncusu Hannes Wolf'u listesine aldı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Pjanic’in yerine geliyor! Valerien Ismael onayladı...

Borussia Mönchengladbach iki sezon önce kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncunun geçtiğimiz sezon başında bonservisini 9.5 milyon Euro'ya almıştı.

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