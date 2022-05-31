Son dakika Beşiktaş haberleri: Pjanic’in yerine geliyor! Valerien Ismael onayladı...

PJANİC YERİNE YENİ ORTA SAHA

Yeni sezon öncesi kiralık sözleşmesi sona erecek olan Pjanic takıma veda edecek. Diğer yandan Larin ile de yollar ayrılacak. Valerien Ismael'in de onayını alan Kartal'da rota Bundesliga'ya çevrildi.