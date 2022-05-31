Son dakika Beşiktaş haberleri: Pjanic’in yerine geliyor! Valerien Ismael onayladı...

Giriş Tarihi: 31.05.2022 07:30
Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
07:32
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta yeni sezon için tranfer hareketliliği yaşanıyor. Valerien Ismael önderliğinde yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek ve yeniden Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Kartal'da ayrılacak isimlerin yerine yeni oyuncular gelecek. Pjanic'in kiralık sözleşmesinin sona ermesinden sonra gözler yeni transfere çevrildi. Yeni orta sahasını Bundesliga'da ekibinde yönetim oyuncuya teklif yapacak. İşte son dakika transferinin haberi...