Giriş Tarihi: 26.11.2023 18:19 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 18:20

Son dakika Beşiktaş haberleri: Samsunspor maçındaki penaltı kararı damga vurdu! Beşiktaş’ın kazandığı penaltı için sosyal medya çılgına döndü…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Samsunspor'a konuk olan Beşiktaş, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Rıza Çalımbay'ın takımın başına geçmesiyle birlikte Başakşehir ve Samsunspor'u yenerek 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, puanını 25 yaparak üçüncü sıraya yükseldi. Zirve yarışına tutunma çabası içerisinde olan Kara Kartal, gelecek hafta Ankaragücü'ne konuk olacak. Öte yandan Samsunspor maçına damga vuran bir penaltı anı yaşandı. Beşiktaş'ın kazandığı penaltı, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte son dakika haberinin detayları…