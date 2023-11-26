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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Samsunspor maçındaki penaltı kararı damga vurdu! Beşiktaş’ın kazandığı penaltı için sosyal medya çılgına döndü…
Giriş Tarihi: 26.11.2023 18:19 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 18:20

Son dakika Beşiktaş haberleri: Samsunspor maçındaki penaltı kararı damga vurdu! Beşiktaş’ın kazandığı penaltı için sosyal medya çılgına döndü…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Samsunspor'a konuk olan Beşiktaş, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Rıza Çalımbay'ın takımın başına geçmesiyle birlikte Başakşehir ve Samsunspor'u yenerek 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, puanını 25 yaparak üçüncü sıraya yükseldi. Zirve yarışına tutunma çabası içerisinde olan Kara Kartal, gelecek hafta Ankaragücü'ne konuk olacak. Öte yandan Samsunspor maçına damga vuran bir penaltı anı yaşandı. Beşiktaş'ın kazandığı penaltı, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Samsunspor maçındaki penaltı kararı damga vurdu! Beşiktaş’ın kazandığı penaltı için sosyal medya çılgına döndü…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Milli aranın ardından ligde 13. hafta maçları oynanıyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Samsunspor maçındaki penaltı kararı damga vurdu! Beşiktaş’ın kazandığı penaltı için sosyal medya çılgına döndü…

Rıza Çalımbay ile ikinci maçına çıkan Beşiktaş, Samsunspor deplasmanına konuk oldu.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Samsunspor maçındaki penaltı kararı damga vurdu! Beşiktaş’ın kazandığı penaltı için sosyal medya çılgına döndü…

Kara Kartal, zorlu deplasmanda 2-1 galip ayrılarak 3 puanı cebine koydu ve 2'de 2 yaptı. Siyah-beyazlı ekip, ligde 25 puana yükseldi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Samsunspor maçındaki penaltı kararı damga vurdu! Beşiktaş’ın kazandığı penaltı için sosyal medya çılgına döndü…

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun ve Omer Colley kaydetti. Samsunspor'un tek golü ise Mouandilmadji'den geldi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Samsunspor maçındaki penaltı kararı damga vurdu! Beşiktaş’ın kazandığı penaltı için sosyal medya çılgına döndü…

PENALTI KARARI DAMGA VURDU

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Samsunspor-Beşiktaş maçında Beşiktaş, maçın ilk bölümünde penaltı kazandı.

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