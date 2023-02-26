Giriş Tarihi: 26.02.2023 19:08 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 19:10

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş istedi Beşiktaş yılın transferini yapıyor! Dünya yıldızı için yeni teklif yapıldı…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de yoluna Şenol Güneş yönetiminde devam eden Beşiktaş, ligde 39 puanla 5. sırada yer alıyor. Sezona Valerien Ismael ile başlayan siyah-beyazlı ekip, üst üste gelen kötü sonuçların ardından genç çalıştırıcıyla yollarını ayırmıştı. Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle birlikte yeniden form grafiğini yükselten Beşiktaş, 5 Mart'a kadar uzatılan devre arası transfer döneminde de bir yıldız transferi yapmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Kara Kartal, Şenol Güneş'in kadroda görmek istediği için teklif yükseltti. İşte son dakika haberinin detayları…