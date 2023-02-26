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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş istedi Beşiktaş yılın transferini yapıyor! Dünya yıldızı için yeni teklif yapıldı…
Giriş Tarihi: 26.02.2023 19:08 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 19:10

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş istedi Beşiktaş yılın transferini yapıyor! Dünya yıldızı için yeni teklif yapıldı…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de yoluna Şenol Güneş yönetiminde devam eden Beşiktaş, ligde 39 puanla 5. sırada yer alıyor. Sezona Valerien Ismael ile başlayan siyah-beyazlı ekip, üst üste gelen kötü sonuçların ardından genç çalıştırıcıyla yollarını ayırmıştı. Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle birlikte yeniden form grafiğini yükselten Beşiktaş, 5 Mart'a kadar uzatılan devre arası transfer döneminde de bir yıldız transferi yapmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Kara Kartal, Şenol Güneş'in kadroda görmek istediği için teklif yükseltti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş istedi Beşiktaş yılın transferini yapıyor! Dünya yıldızı için yeni teklif yapıldı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş, yaz transfer dönemini de oldukça hareketli geçirdi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş istedi Beşiktaş yılın transferini yapıyor! Dünya yıldızı için yeni teklif yapıldı…

Birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan Beşiktaş, sezona istediği gibi başlayamadı ve Fransız çalıştırıcıyla yollar ayrıldı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş istedi Beşiktaş yılın transferini yapıyor! Dünya yıldızı için yeni teklif yapıldı…

Ligde zirve yarışından uzak kalan Beşiktaş, kalan haftalarda yeniden yarışa dahil olmak adına Şenol Güneş'i takımın başına getirdi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş istedi Beşiktaş yılın transferini yapıyor! Dünya yıldızı için yeni teklif yapıldı…

Tecrübeli çalıştırıcıyla birlikte yeniden zirveye tutunan Beşiktaş, ligde 39 puanla 5. sırada yer alıyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş istedi Beşiktaş yılın transferini yapıyor! Dünya yıldızı için yeni teklif yapıldı…

5 Mart'a kadar uzatılan devre arası transfer dönemini de etkili geçirmek isteyen siyah-beyazlı ekip, şu ana kadar Omar Colley, Onur Bulut, Maxim, Hadziahmetovic ve Aboubakar'ı kadrosuna kattı.

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