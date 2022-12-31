Giriş Tarihi: 31.12.2022 20:47 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 20:49

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Beşiktaş’tan Galatasaray’a iki transfer çalımı birden: Görüşmeler başladı…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, sezonun son çeyreğinde Valerien Ismael'i takımın başına getirmişti. Yeni sezona da Fransız çalıştırıcıyla başlayan siyah-beyazlılarda bu birliktelik çok sürmedi. Valerien Ismael'in yerine gelen Şenol Güneş ile şampiyonluk için yeniden kenetlenen Kara Kartal, transferde de çılgın adımlar atmanın peşinde. Siyah-beyazlı ekip, bir dönem Galatasaray'ın da radarına giren iki yıldız ile görüşmelere başladı. İşte son dakika haberinin detayları…