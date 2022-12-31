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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Beşiktaş’tan Galatasaray’a iki transfer çalımı birden: Görüşmeler başladı…
Giriş Tarihi: 31.12.2022 20:47 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 20:49

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Beşiktaş’tan Galatasaray’a iki transfer çalımı birden: Görüşmeler başladı…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, sezonun son çeyreğinde Valerien Ismael'i takımın başına getirmişti. Yeni sezona da Fransız çalıştırıcıyla başlayan siyah-beyazlılarda bu birliktelik çok sürmedi. Valerien Ismael'in yerine gelen Şenol Güneş ile şampiyonluk için yeniden kenetlenen Kara Kartal, transferde de çılgın adımlar atmanın peşinde. Siyah-beyazlı ekip, bir dönem Galatasaray'ın da radarına giren iki yıldız ile görüşmelere başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Beşiktaş’tan Galatasaray’a iki transfer çalımı birden: Görüşmeler başladı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de yeni sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, ilk haftalarda iyi sonuçlar alsa da taraftarını memnun edemedi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Beşiktaş’tan Galatasaray’a iki transfer çalımı birden: Görüşmeler başladı…

Fransız çalıştırıcının oynattığı oyunu benimsemekte zorlanan Beşiktaş taraftarları, Valerien Ismael için istifa tezahüratları yaptı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Beşiktaş’tan Galatasaray’a iki transfer çalımı birden: Görüşmeler başladı…

Tecrübeli çalıştırıcı ile birlikte yeniden moral depolayan Beşiktaş, taraftarıyla birlikte şampiyonluk için kenetlendi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Beşiktaş’tan Galatasaray’a iki transfer çalımı birden: Görüşmeler başladı…

Beşiktaş ile ikinci dönemine başlayan Şenol Güneş, 6 resmi maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Beşiktaş’tan Galatasaray’a iki transfer çalımı birden: Görüşmeler başladı…

Öte yandan deneyimli teknik direktör, devre arasında da kadrosunu yeniden yapılandırmanın peşinde.

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