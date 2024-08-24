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Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ve transfer bitti! Beşiktaş yeni yıldızına kavuşuyor: İşte bonservis bedeli ve imza günü…
Giriş Tarihi: 24.08.2024 19:57 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 19:59

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ve transfer bitti! Beşiktaş yeni yıldızına kavuşuyor: İşte bonservis bedeli ve imza günü…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezona iyi başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. Kadrosunu birçok yeni yıldız oyuncuyla güçlendiren siyah-beyazlı ekip, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Yıldız oyuncunun bonservis bedeli ve imzayı atacağı gün belli olurken taraftarları da heyecalandırdı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ve transfer bitti! Beşiktaş yeni yıldızına kavuşuyor: İşte bonservis bedeli ve imza günü…

Son dakika haberleri… Giovanni van Bronckhorst yönetiminde sezona Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı alınan 5-0'lık galibiyetle başlayan Beşiktaş, ligde de 2'de 2 yaptı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ve transfer bitti! Beşiktaş yeni yıldızına kavuşuyor: İşte bonservis bedeli ve imza günü…

UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde ise Lugano ile 3-3 berabere kalan Kara Kartal, İstanbul'da oynanacak maç ile turu geçmeye çalışacak.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ve transfer bitti! Beşiktaş yeni yıldızına kavuşuyor: İşte bonservis bedeli ve imza günü…

Bu sırada transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam eden siyah-beyazlı takım, bir oyuncuyu daha kadrosuna katıyor.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ve transfer bitti! Beşiktaş yeni yıldızına kavuşuyor: İşte bonservis bedeli ve imza günü…

İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ve transfer bitti! Beşiktaş yeni yıldızına kavuşuyor: İşte bonservis bedeli ve imza günü…

Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu'nun ardından savunmasına bir takviye daha yapmak için geri sayıma geçti.

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