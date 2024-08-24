Giriş Tarihi: 24.08.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
19:59
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ve transfer bitti! Beşiktaş yeni yıldızına kavuşuyor: İşte bonservis bedeli ve imza günü…
Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezona iyi başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. Kadrosunu birçok yeni yıldız oyuncuyla güçlendiren siyah-beyazlı ekip, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Yıldız oyuncunun bonservis bedeli ve imzayı atacağı gün belli olurken taraftarları da heyecalandırdı. İşte son dakika haberinin detayları…