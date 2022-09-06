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Haberler Galeri Son dakika: Beşiktaş, İngiliz yıldızın transferi için anlaşma sağladı! Premier Lig'den sezonun 6. transferi...
Giriş Tarihi: 06.09.2022 19:17 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 19:35

Son dakika: Beşiktaş, İngiliz yıldızın transferi için anlaşma sağladı! Premier Lig'den sezonun 6. transferi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iyi bir başlangıç yaparak 5 hafta sonunda 13 puanla liderliğini sürdüren Beşiktaş, transferde hız kesmiyor. Siyah-beyazlılar, bu sezon İngiltere Premier Lig'de yaptığı transferlerle dikkat çekerken Ada'da sezonun 6. transferini yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş, İngiliz yıldız kanat oyuncusunun transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağladı.

Son dakika: Beşiktaş, İngiliz yıldızın transferi için anlaşma sağladı! Premier Lig’den sezonun 6. transferi...

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iyi bir bir başlangıç yaparak henüz yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, 5 maçta topladığı 13 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Son dakika: Beşiktaş, İngiliz yıldızın transferi için anlaşma sağladı! Premier Lig’den sezonun 6. transferi...

Valerien Ismael yönetimindeki Siyah-beyazlılar; Kayserispor, Fatih Karagümrük, Sivasspor ve Ankaragücü'nü mağlup ederken deplasmanda Alanyaspor ile berabere kaldı.

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Son dakika: Beşiktaş, İngiliz yıldızın transferi için anlaşma sağladı! Premier Lig’den sezonun 6. transferi...

Beşiktaş, bu sezon Premier Lig'den yaptığı transferlerle gündem olmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların kadrosu, bu sezon Premier Lig tecrübesi yaşamış isimlerle doldu.

Son dakika: Beşiktaş, İngiliz yıldızın transferi için anlaşma sağladı! Premier Lig’den sezonun 6. transferi...

PREMIER LİG'DEN SEZONUN 6. TRANSFERİ!

Beşiktaş; Romain Saiss, Cenk Tosun, Wout Weghorst, Arthur Masuaku ve Dele Alli'den sonra bu sezon Premier Lig'den 6. transferini yapıyor.

Son dakika: Beşiktaş, İngiliz yıldızın transferi için anlaşma sağladı! Premier Lig’den sezonun 6. transferi...

Siyah-beyazlılarda daha önce ise Rachid Ghezzal, Kevin N'Koudou ve Gedson Fernandes de İngiltere Premier Lig'de forma giydi.

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