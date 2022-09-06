Giriş Tarihi: 06.09.2022 19:17
Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
19:35
Son dakika: Beşiktaş, İngiliz yıldızın transferi için anlaşma sağladı! Premier Lig'den sezonun 6. transferi...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iyi bir başlangıç yaparak 5 hafta sonunda 13 puanla liderliğini sürdüren Beşiktaş, transferde hız kesmiyor. Siyah-beyazlılar, bu sezon İngiltere Premier Lig'de yaptığı transferlerle dikkat çekerken Ada'da sezonun 6. transferini yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş, İngiliz yıldız kanat oyuncusunun transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağladı.