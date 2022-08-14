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Haberler Galeri Son dakika: Beşiktaş, orta sahaya dünya yıldızını getiriyor! Kartal PSG'li yıldızlar için de nabız yokluyor...
Giriş Tarihi: 14.08.2022 18:59 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022 19:05

Son dakika: Beşiktaş, orta sahaya dünya yıldızını getiriyor! Kartal PSG'li yıldızlar için de nabız yokluyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kayserispor'u son dakikalarda bulduğu golle mağlup eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Josef de Souza'nın sakatlığı ve Emirhan İlkhan'ın takımdan ayrılmasından sonra orta saha arayışlarını sürdüren Siyah-beyazlılar, PSG'nin yıldızlarıyla ilgilenirken Manchester United'dan ayrılan dünya yıldızını gündemine aldı.

Son dakika: Beşiktaş, orta sahaya dünya yıldızını getiriyor! Kartal PSG’li yıldızlar için de nabız yokluyor...

Son dakika haberi... Beşiktaş, transfer döneminde şu ana kadar Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Romain Saiss, Centk Tosun, Wout Weghorst ve Arthur Masuaku'yu kadrosuna katmıştı.

Son dakika: Beşiktaş, orta sahaya dünya yıldızını getiriyor! Kartal PSG’li yıldızlar için de nabız yokluyor...

Josef de Souza'nın sakatlığı ve Emirhan İlkhan'ın takımdan ayrılmasından sonra orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Kerem Atakan Kesgin'in transferinde sona gelindi.

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Son dakika: Beşiktaş, orta sahaya dünya yıldızını getiriyor! Kartal PSG’li yıldızlar için de nabız yokluyor...

Siyah-beyazlıların, genç yıldız Kerem Atakan Kesgin'in transferi için Sivasspor ile mali şartlarda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Son dakika: Beşiktaş, orta sahaya dünya yıldızını getiriyor! Kartal PSG’li yıldızlar için de nabız yokluyor...

Sivasspor'un 21 yaşındaki oyuncunun yerine takviye yaptıktan sonra resmi imzaların atılacağı ifade edildi.

Son dakika: Beşiktaş, orta sahaya dünya yıldızını getiriyor! Kartal PSG’li yıldızlar için de nabız yokluyor...

Öte yandan Beşiktaş'ın bonservis bedelini düşürebilmek için Tyler Boyd'u takasta önerdiği kaydedildi.

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