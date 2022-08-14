Giriş Tarihi: 14.08.2022 18:59
Güncelleme Tarihi: 14.08.2022
19:05
Son dakika: Beşiktaş, orta sahaya dünya yıldızını getiriyor! Kartal PSG'li yıldızlar için de nabız yokluyor...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kayserispor'u son dakikalarda bulduğu golle mağlup eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Josef de Souza'nın sakatlığı ve Emirhan İlkhan'ın takımdan ayrılmasından sonra orta saha arayışlarını sürdüren Siyah-beyazlılar, PSG'nin yıldızlarıyla ilgilenirken Manchester United'dan ayrılan dünya yıldızını gündemine aldı.