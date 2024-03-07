Giriş Tarihi: 07.03.2024 06:18
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
07:08
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ta tarihe geçecek yaprak dökümü! Tam 10 isim ile yollar ayrılıyor...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, son olarak evinde Galatasaray'a mağlup oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek isteyen siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde tam 10 oyuncusuyla yollarını ayırarak tarihi bir revizyona gitmeyi planlıyor. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...