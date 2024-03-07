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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ta tarihe geçecek yaprak dökümü! Tam 10 isim ile yollar ayrılıyor...
Giriş Tarihi: 07.03.2024 06:18 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 07:08

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ta tarihe geçecek yaprak dökümü! Tam 10 isim ile yollar ayrılıyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, son olarak evinde Galatasaray'a mağlup oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek isteyen siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde tam 10 oyuncusuyla yollarını ayırarak tarihi bir revizyona gitmeyi planlıyor. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’ta tarihe geçecek yaprak dökümü! Tam 10 isim ile yollar ayrılıyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, son olarak evinde Galatasaray'a mağlup oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek isteyen siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde tam 10 oyuncusuyla yollarını ayırarak tarihi bir revizyona gitmeyi planlıyor. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’ta tarihe geçecek yaprak dökümü! Tam 10 isim ile yollar ayrılıyor...

Beşiktaş'ta bu sezon işler yolunda gitmedi. Ligde şampiyonluk yarışından erken kopan, Konferans Ligi'nde hüsran yaşayan siyah-beyazlılarda tek hedef Türkiye Kupası'nı kazanarak yeni sezona umutla başlamak.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’ta tarihe geçecek yaprak dökümü! Tam 10 isim ile yollar ayrılıyor...

Bu kapsamda çalışmalarını yürüten futbol koordinatörü Samet Aybaba ile teknik direktör Fernando Santos, planlamalar yapıyor. Aybaba, gelecek sezon 12'ye düşecek yabancı sayısından dolayı şişkinliği azaltıp, takviye yapabilmenin yollarını arıyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’ta tarihe geçecek yaprak dökümü! Tam 10 isim ile yollar ayrılıyor...

Gelecek yıl 18 ismin sözleşmesi devam edecek. 4 transfer düşünülürken, bunun için 10 isimle yolların ayrılması planlanıyor. İşte o oyuncuların durumları:

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’ta tarihe geçecek yaprak dökümü! Tam 10 isim ile yollar ayrılıyor...

JOE WORRALL: Nottingham Forest'tan 4.5 milyon Euro satın alma şartıyla kiralanan deneyimli stoper, sadece Kayseri maçında oynadı. Necip'in gerisinde kalan Worrall'ın opsiyonunun kullanılması beklenmiyor.

DANIEL AMARTEY: 2026 Haziran'a kadar kontratı bulunan Ganalı futbolcunun gösterdiği performans ağır eleştiriler aldı. Teklif gelmesi durumunda "Kal" denilmeyecek.

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