Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’tan Fenerbahçe ve Galatasaray’a tarihi transfer çalımı! Tam bir kupa canavarı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de iyi bir sezon geçirmeyen Beşiktaş, son olarak Pendikspor deplasmanından 4-0 mağlup ayrıldı. Kötü gidişata dur demek için ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı kulüp; Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği dünyaca ünlü yıldız için harekete geçti. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...