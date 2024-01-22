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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Tam bir kupa canavarı...
Giriş Tarihi: 22.01.2024 18:09 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 18:11

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Tam bir kupa canavarı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de iyi bir sezon geçirmeyen Beşiktaş, son olarak Pendikspor deplasmanından 4-0 mağlup ayrıldı. Kötü gidişata dur demek için ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı kulüp; Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği dünyaca ünlü yıldız için harekete geçti. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’tan Fenerbahçe ve Galatasaray’a tarihi transfer çalımı! Tam bir kupa canavarı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de iyi bir sezon geçirmeyen Beşiktaş, son olarak Pendikspor deplasmanından 4-0 mağlup ayrıldı. Kötü gidişata dur demek için ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı kulüp; Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği dünyaca ünlü yıldız için harekete geçti. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’tan Fenerbahçe ve Galatasaray’a tarihi transfer çalımı! Tam bir kupa canavarı...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Şenol Güneş önderliğinde başlayan Beşiktaş, art arda alınan kötü sonuçların ardından şampiyon hoca ile yollarını ayırdı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’tan Fenerbahçe ve Galatasaray’a tarihi transfer çalımı! Tam bir kupa canavarı...

Kan kaybını önce Burak Yılmaz ardından Rıza Çalımbay ile durdurmak isteyen siyah-beyazlılar, hem ligde hem Avrupa'da başarı sağlayamadı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’tan Fenerbahçe ve Galatasaray’a tarihi transfer çalımı! Tam bir kupa canavarı...

Hasan Arat yönetimi, uzun süren arayışın ardından Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos ile anlaşmaya vardı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’tan Fenerbahçe ve Galatasaray’a tarihi transfer çalımı! Tam bir kupa canavarı...

Fernando Santos ile çıktığı ilk 2 maçtan mutlu ayrılan Kara Kartal, son Süper Lig maçında çıktığı Pendikspor deplasmanında şoku yaşadı.

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