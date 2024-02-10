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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberi: İşte Kartal'ın 3. bombası! Geleceği tarih belli oldu...
Giriş Tarihi: 10.02.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 11:38

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: İşte Kartal'ın 3. bombası! Geleceği tarih belli oldu...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de kötü gidişatına son vermek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için hamleler yapan siyah beyazlılar, Al-Musrati, Joe Worrall, Svensson ve Ernest Muci'yi transfer etti. Tüm bu transferler sonrası Kartal'ın 3. yıldız transferi de belli olurken, oyuncunun geleceği tarih de netleşti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: İşte Kartal’ın 3. bombası! Geleceği tarih belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de kötü gidişatına son vermek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: İşte Kartal’ın 3. bombası! Geleceği tarih belli oldu...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için hamleler yapan siyah beyazlılar, Al-Musrati, Joe Worrall, Svensson ve Ernest Muci'yi transfer etti.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: İşte Kartal’ın 3. bombası! Geleceği tarih belli oldu...

Tüm bu transferler sonrası Kartal'ın 3. yıldız transferi de belli olurken, oyuncunun geleceği tarih de netleşti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: İşte Kartal’ın 3. bombası! Geleceği tarih belli oldu...

Transferde geç kaldığı için eleştirilen Beşiktaş; durdu durdu, turnayı gözünden vurdu.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: İşte Kartal’ın 3. bombası! Geleceği tarih belli oldu...

Kulüp başkanı Hasan Arat geçtiğimiz günlerde yurt dışına çıkarken kulüp kaynakları Londra'ya, yakın çevresinden isimler ise Katar'a gittiğini ifade etmişti.

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