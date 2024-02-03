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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Yıldız isimden Beşiktaş'a müjdeli haber! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...
Giriş Tarihi: 03.02.2024 19:04 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 19:06

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Yıldız isimden Beşiktaş'a müjdeli haber! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Beşiktaş art arda değiştirdiği teknik direktörlerin ardından Fernando Santos ile anlaşmıştı. Portekizli teknik adam ile kötü gidişe dur demek isteyen siyah-beyazlılar devre arası transfer çalışmalarına devam ediyor. Kara Kartal'a daha önce Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcudan müjdeli haber geldi. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Yıldız isimden Beşiktaş’a müjdeli haber! Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Beşiktaş art arda değiştirdiği teknik direktörlerin ardından Fernando Santos ile anlaşmıştı. Portekizli teknik adam ile kötü gidişe dur demek isteyen siyah-beyazlılar devre arası transfer çalışmalarına devam ediyor. Kara Kartal'a daha önce Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcudan müjdeli haber geldi. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Yıldız isimden Beşiktaş’a müjdeli haber! Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı...

Trendyol Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, ilk olarak tecrübeli teknik adam Şenol Güneş ile yollarını ayırdı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Yıldız isimden Beşiktaş’a müjdeli haber! Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı...

Güneş'in ardından Burak Yılmaz ile yola devam eden siyah-beyazlı ekip, kötü gidişata dur diyemedi ve bir değişikliğe daha gitti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Yıldız isimden Beşiktaş’a müjdeli haber! Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı...

Son olarak Sivasspor'u çalıştıran takımın efsane futbolcularından Rıza Çalımbay'ı göreve getiren Kara Kartal'da kan kaybı yine durmak bilmedi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Yıldız isimden Beşiktaş’a müjdeli haber! Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı...

Ve Hasan Arat başkanlığındaki Beşiktaş, Portekiz Milli Takımı tarihine adını kazıyan Fernando Santos'u takımın başına getirdi.

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