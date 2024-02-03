Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Yıldız isimden Beşiktaş’a müjdeli haber! Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Beşiktaş art arda değiştirdiği teknik direktörlerin ardından Fernando Santos ile anlaşmıştı. Portekizli teknik adam ile kötü gidişe dur demek isteyen siyah-beyazlılar devre arası transfer çalışmalarına devam ediyor. Kara Kartal'a daha önce Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcudan müjdeli haber geldi. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...