Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Aboubakar transferinde tarihi gerçek! Perde arkası ortaya çıktı, Şenol Güneş detayı...
Giriş Tarihi: 21.01.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 10:11

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Aboubakar transferinde tarihi gerçek! Perde arkası ortaya çıktı, Şenol Güneş detayı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Wout Weghorst'un ayrılmasının ardından forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Sabaha karşı Kamerunlu golcüyü İstanbul'a getiren siyah-beyazlılar, Aboubakar'la kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalayacak. Tecrübeli golcünün transferindeki gerçekler ortaya çıkarken, yapılan fedakarlık taraftarları mutlu etti. İşte tüm ayrıntılar...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Aboubakar transferinde tarihi gerçek! Perde arkası ortaya çıktı, Şenol Güneş detayı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Wout Weghorst'un ayrılmasının ardından forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Sabaha karşı Kamerunlu golcüyü İstanbul'a getiren siyah-beyazlılar, Aboubakar'la kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalayacak. Tecrübeli golcünün transferindeki gerçekler ortaya çıkarken, yapılan fedakarlık taraftarları mutlu etti. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Aboubakar transferinde tarihi gerçek! Perde arkası ortaya çıktı, Şenol Güneş detayı...

Beşiktaş taraftarının uzun süredir transferini beklediği Vincent Aboubakar'da mutlu sona ulaşıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Aboubakar transferinde tarihi gerçek! Perde arkası ortaya çıktı, Şenol Güneş detayı...

Al Nassr ile olan sözleşmesini fesheden Kamerunlu golcü sabaha karşı 5.45 sularında İstanbul'a geldi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Aboubakar transferinde tarihi gerçek! Perde arkası ortaya çıktı, Şenol Güneş detayı...

Yıldız oyuncuyu havalimanında Beşiktaş taraftarları karşılarken, Kamerunlu golcünün transferine dair olay yaratacak gerçekler ortaya çıktı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Aboubakar transferinde tarihi gerçek! Perde arkası ortaya çıktı, Şenol Güneş detayı...

İŞTE ALACAĞI MAAŞ

Beşiktaş Aboubakar'a, 2.5+1 yıllık sözleşme karşılığında bu sezonun kalan bölümü için 1.5 milyon Euro ödeyecek.

SON DAKİKA