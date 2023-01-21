Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Wout Weghorst'un ayrılmasının ardından forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Sabaha karşı Kamerunlu golcüyü İstanbul'a getiren siyah-beyazlılar, Aboubakar'la kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalayacak. Tecrübeli golcünün transferindeki gerçekler ortaya çıkarken, yapılan fedakarlık taraftarları mutlu etti. İşte tüm ayrıntılar...