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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş milli yıldızı bedavaya alıyor! Şenol Güneş'in yeni prensi olacak...
Giriş Tarihi: 20.06.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 11:26

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş milli yıldızı bedavaya alıyor! Şenol Güneş'in yeni prensi olacak...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte yeni sezon çalışmaları da şimdiden başladı. Bu doğrultuda kadrosuna birçok takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, Şenol Güneş'in raporları çerçevesinde hareket ediyor. Siyah-beyazlı ekip, kadrosuna ilk olarak milli yıldızı bonservis bedeli olmadan katacak. İşte o milli yıldız ve transfer haberine ait tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş milli yıldızı bedavaya alıyor! Şenol Güneş’in yeni prensi olacak...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte yeni sezon çalışmaları da şimdiden başladı. Bu doğrultuda kadrosuna birçok takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, Şenol Güneş'in raporları çerçevesinde hareket ediyor. Siyah-beyazlı ekip, kadrosuna ilk olarak milli yıldızı bonservis bedeli olmadan katacak. İşte o milli yıldız ve transfer haberine ait tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş milli yıldızı bedavaya alıyor! Şenol Güneş’in yeni prensi olacak...

Beşiktaş, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Şenol Güneş yönetiminde 78 puanla 3. sırada tamamladı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş milli yıldızı bedavaya alıyor! Şenol Güneş’in yeni prensi olacak...

Yeni sezon için hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen siyah-beyazlı ekip, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için de transfer düğmesine bastı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş milli yıldızı bedavaya alıyor! Şenol Güneş’in yeni prensi olacak...

ŞENOL GÜNEŞ'TEN KUZAYEV'E ONAY ÇIKTI

Teknik direktör Şenol Güneş, Zenit ile sözleşmesi sona eren Daler Kuzyaev ile ilgili yaptığı teknik değerlendirme sonrası yönetime rapor göndererek, "Transfer edebiliriz" mesajı verdi. Beşiktaşlı idareciler de vakit kaybetmeden daha önce hazırladıkları teklifi tecrübeli isme sundu.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş milli yıldızı bedavaya alıyor! Şenol Güneş’in yeni prensi olacak...

30 yaşındaki orta saha ile görüşmeleri sıklaştıran Beşiktaş, kendisine 2+1 yıllık sözleşme ve sezon başına da 1.5 milyon Euro ücret önerdi. Oyuncu cephesinin ise kapıyı 2 milyon Euro'dan açtığı ve ayrıca imza parası talebi de olduğu kaydedildi.

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