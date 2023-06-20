Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş milli yıldızı bedavaya alıyor! Şenol Güneş’in yeni prensi olacak...

30 yaşındaki orta saha ile görüşmeleri sıklaştıran Beşiktaş, kendisine 2+1 yıllık sözleşme ve sezon başına da 1.5 milyon Euro ücret önerdi. Oyuncu cephesinin ise kapıyı 2 milyon Euro'dan açtığı ve ayrıca imza parası talebi de olduğu kaydedildi.