Giriş Tarihi: 20.06.2023 11:19
Güncelleme Tarihi: 20.06.2023
11:26
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş milli yıldızı bedavaya alıyor! Şenol Güneş'in yeni prensi olacak...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte yeni sezon çalışmaları da şimdiden başladı. Bu doğrultuda kadrosuna birçok takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, Şenol Güneş'in raporları çerçevesinde hareket ediyor. Siyah-beyazlı ekip, kadrosuna ilk olarak milli yıldızı bonservis bedeli olmadan katacak. İşte o milli yıldız ve transfer haberine ait tüm detaylar...