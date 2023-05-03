Giriş Tarihi: 03.05.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 11:18

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan süpriz transfer hamlesi! Süper Lig'in yıldızı geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, ligde en son lider Galatasaray'ı 1-0'lık skordan geri gelerek 3-1 devirdi. Siyah-beyazlı ekip, bu galibiyetle ile şampiyonluk yolunda umudunu yeniden yeşertirken, yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Antalyaspor maçı için de hazırlıklarını sürdüren Kartal'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de forma giyen yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte o isim ve tüm detaylar...