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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan süpriz transfer hamlesi! Süper Lig'in yıldızı geliyor...
Giriş Tarihi: 03.05.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 11:18

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan süpriz transfer hamlesi! Süper Lig'in yıldızı geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, ligde en son lider Galatasaray'ı 1-0'lık skordan geri gelerek 3-1 devirdi. Siyah-beyazlı ekip, bu galibiyetle ile şampiyonluk yolunda umudunu yeniden yeşertirken, yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Antalyaspor maçı için de hazırlıklarını sürdüren Kartal'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de forma giyen yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan süpriz transfer hamlesi! Süper Lig’in yıldızı geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, ligde en son lider Galatasaray'ı 1-0'lık skordan geri gelerek 3-1 devirdi. Siyah-beyazlı ekip, bu galibiyetle ile şampiyonluk yolunda umudunu yeniden yeşertirken, yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Antalyaspor maçı için de hazırlıklarını sürdüren Kartal'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de forma giyen yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan süpriz transfer hamlesi! Süper Lig’in yıldızı geliyor...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, sezona Fransız çalıştırıcı Valerıen Ismael önderliğinde kötü bir başlangıç yapmıştı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan süpriz transfer hamlesi! Süper Lig’in yıldızı geliyor...

Bu kötü gidişat sonrası Fransız çalıştırıcı ile yollarını ayırma kararı alan Kartal, takımın başına eski teknik direktör Şenol Güneş'i getirdi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan süpriz transfer hamlesi! Süper Lig’in yıldızı geliyor...

Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle birlikte siyah-beyazlı ekip, üst üste kazanılan maçlar sonrası yeniden şampiyonluk yarışında adeta "bende varım" demişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan süpriz transfer hamlesi! Süper Lig’in yıldızı geliyor...

Geçtiğimiz haftada Süper Lig'de şampiyonluk yarışını derinden ilgilendiren karşılaşmada lider Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, 1-0'lık skorla geriden gelerek maçı 3-1 kazanmıştı.

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