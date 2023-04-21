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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Aranan isim bulundu, kesenin ağzı açılacak...
Giriş Tarihi: 21.04.2023 16:33 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 16:33

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Aranan isim bulundu, kesenin ağzı açılacak...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, yeni sezonda tek hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Bu doğrultuda yoğun bir mesai harcayan siyah-beyazlılar, önceliğini orta sahaya verirken, Aliou Dieng için teklif yaptığı iddia edilmişti. Sezon sonunda Alexandru Maxim ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, aradığı ismi buldu. Siyah-beyazlılar, genç yıldızın transferi için kesenin ağzını açacak. İşte transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan sürpriz transfer hamlesi! Aranan isim bulundu, kesenin ağzı açılacak...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, yeni sezonda tek hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Bu doğrultuda yoğun bir mesai harcayan siyah-beyazlılar, önceliğini orta sahaya verirken, Aliou Dieng için teklif yaptığı iddia edilmişti. Sezon sonunda Alexandru Maxim ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, aradığı ismi buldu. Siyah-beyazlılar, genç yıldızın transferi için kesenin ağzını açacak. İşte transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan sürpriz transfer hamlesi! Aranan isim bulundu, kesenin ağzı açılacak...

Yeni sezona iddialı bir kadroyla başlamak isteyen Beşiktaş, transfer için mesaisini yoğunlaştırmış durumda.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan sürpriz transfer hamlesi! Aranan isim bulundu, kesenin ağzı açılacak...

Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda birçok ismi transfer etmek isteyen siyah-beyazlılar, takımdan bazı isimlerle de yollarını ayıracak.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan sürpriz transfer hamlesi! Aranan isim bulundu, kesenin ağzı açılacak...

Orta sahasında takviye yapacak olan Beşiktaş'ın Mısır'ın El Ahly takımında forma giyen 26 yaşındaki Aliou Dieng'le ilgilendiği iddia edilmişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan sürpriz transfer hamlesi! Aranan isim bulundu, kesenin ağzı açılacak...

DIENG TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Siyah-beyazlıların Malili futbolcu için Mısır ekibine 2.5 milyon Dolar bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu ve bu teklifin bonuslarla 3.5 milyon Dolar'a çıkabileceği iddia edilmişti.

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