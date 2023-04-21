Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan sürpriz transfer hamlesi! Aranan isim bulundu, kesenin ağzı açılacak...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, yeni sezonda tek hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Bu doğrultuda yoğun bir mesai harcayan siyah-beyazlılar, önceliğini orta sahaya verirken, Aliou Dieng için teklif yaptığı iddia edilmişti. Sezon sonunda Alexandru Maxim ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, aradığı ismi buldu. Siyah-beyazlılar, genç yıldızın transferi için kesenin ağzını açacak. İşte transfer haberinin tüm detayları...