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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan taraftarları heyecanlandıran transfer! Fenerbahçe'yle yine karşı karşıya geldiler...
Giriş Tarihi: 30.05.2023 17:45 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 17:45

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan taraftarları heyecanlandıran transfer! Fenerbahçe'yle yine karşı karşıya geldiler...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bir yandan bu sezon ligi ikinci sırada bitirmek için mücadele eden Beşiktaş, diğer yandan da gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadroyu oluşturmanın planlarını yapıyor. Birçok isimle görüşmeler yapan siyah-beyazlıların James Rodriguez ile prensipte anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, yeni bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Tecrübeli yıldızın transferi için Beşiktaş'ın en büyük rakibi ise Fenerbahçe... İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan taraftarları heyecanlandıran transfer! Fenerbahçe’yle yine karşı karşıya geldiler...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bir yandan bu sezon ligi ikinci sırada bitirmek için mücadele eden Beşiktaş, diğer yandan da gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadroyu oluşturmanın planlarını yapıyor. Birçok isimle görüşmeler yapan siyah-beyazlıların James Rodriguez ile prensipte anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, yeni bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Tecrübeli yıldızın transferi için Beşiktaş'ın en büyük rakibi ise Fenerbahçe... İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan taraftarları heyecanlandıran transfer! Fenerbahçe’yle yine karşı karşıya geldiler...

Gelecek sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürürken, gündeme gelen son isim taraftarları heyecanlandıracak cinsten...

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan taraftarları heyecanlandıran transfer! Fenerbahçe’yle yine karşı karşıya geldiler...

Gelecek sezona şampiyonluk parolası ile başlamaya hazırlanan siyah-beyazlıların Kolombiyalı dünya yıldızı James Rodriguez ile sözlü olarak anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan taraftarları heyecanlandıran transfer! Fenerbahçe’yle yine karşı karşıya geldiler...

SÖZLÜ ANLAŞMA SAĞLANDI AMA...

Nisan ayında Olimpiakos ile yolları ayırdıktan sonra kulüpsüz kalan 31 yaşındaki James Rodriguez'in menajeri ile Beşiktaş yönetiminin görüşmelere başladığı belirtilmişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan taraftarları heyecanlandıran transfer! Fenerbahçe’yle yine karşı karşıya geldiler...

Yapılan görüşmeler sonucunda her iki taraf sözlü olarak anlaşma sağlamıştı ancak Kolombiyalı oyuncunın, Beşiktaş ile resmi anlaşma sağlamak için yönetimden haber beklediği belirtilmişti.

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