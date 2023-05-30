Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan taraftarları heyecanlandıran transfer! Fenerbahçe’yle yine karşı karşıya geldiler...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bir yandan bu sezon ligi ikinci sırada bitirmek için mücadele eden Beşiktaş, diğer yandan da gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadroyu oluşturmanın planlarını yapıyor. Birçok isimle görüşmeler yapan siyah-beyazlıların James Rodriguez ile prensipte anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, yeni bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Tecrübeli yıldızın transferi için Beşiktaş'ın en büyük rakibi ise Fenerbahçe... İşte tüm ayrıntılar...